Астрологи назвали самые меркантильные знаки зодиака

По словам экспертов, три представителя зодиакального круга считают деньги самой важной вещью в жизни.

Огромное количество людей стремятся к финансовому благополучию. Однако есть те, кто пытается найти выгоду там, где это возможно и невозможно. Эти алчные люди зациклены на деньгах и не представляют своей жизни без постоянного пополнения своих капиталов. К таким людям астрологи относят Львов, Дев и Близнецов.

Очень любят тратить деньги Львы. Они, пожалуй, самые меркантильные из всех представителей зодиакального круга. Тратиться Львы предпочитают только на себя. В крайних случаях представители знака могут купить подарки для самых близких и дорогих людей. Вряд ли когда-то будет по-другому. В этом смысле Львы не исправимы.

Еще одни любители хрустящих купюр – Девы. Мало того, что они всегда находятся в гонке за деньгами, так они еще и самые настоящие скупердяи. Тратить они любят куда меньше, чем зарабатывать.

А вот Близнецы не очень любят трудиться, получать деньги они любят куда более простым способом, например, получать в подарок. Затем Близнецы с удовольствием тратят эти деньги.