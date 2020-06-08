Не пропустите денежный поток — финансовый гороскоп на 9 июня

Откуда сегодня ждать деньги и как их приманить к себе?

Овен ‌

Сегодня у Овнов благоприятный день для стабилизации деловых партнерских отношений. Если вы работаете в составе группы, команды, то необходимо сверить свои личные планы с планами партнеров. Это сделает вашу деятельность более результативной. Доводите до конца начатые дела, не оставляйте их на завтра. Также в этот день может успешно пойти переговорный процесс.

Телец

Только упорный целенаправленный труд согласно ранее утвержденного плана способен сделать работу Тельцов результативной. Возможно, вам придется пересмотреть некоторые свои решения, поменять подход. Улучшится деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Успешно пройдут деловые встречи, консультации и поездки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов наиболее успешной и прибыльной будет деятельность, направленная на расширение бизнеса за счет предложения новых товаров и услуг. Творческий подход будет необходим, чтобы справиться с нестандартными ситуациями, с которыми вам придется сегодня иметь дело. Также это хороший день для обмена валюты.

Рак ‌‌

Ракам необходимо брать на себя полную ответственность за результаты работы. Только от вашей личной инициативы сегодня будет зависеть успех в делах. Преуспевают индивидуальные предприниматели, работающие на себя и привыкшие к самостоятельности. Хорошее время для совершения сделок по купле-продаже недвижимости, решения вопросов наследования имущества.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов благоприятный день для ведения тайных переговоров, конфиденциальных встреч и неофициальной деятельности. Можно обращаться к юристам для составления договоров, исковых заявлений и запросов на получение компенсаций и льготных выплат. Кроме того это благоприятное время для удаленной работы.

Дева ‌‌

Сегодня типичные Девы имеют неплохие шансы для повышения производительности труда и качества работы за счет использования новинок научно-технического прогресса. Если вы работаете за компьютером, то сможете легко и быстро освоить новое программное обеспечение. Успешно идет работа в составе коллектива, особенно если он состоит из единомышленников.

Весы ‌‌

Весы имеют неплохие шансы для карьерного продвижения и укрепления своих позиций на занимаемой должности. Удачно складывается этот день для руководящих работников, которые реализуют меры по реформированию структуры управления. От вас будет требоваться умение принимать ответственные решения в нестандартных ситуациях. Успешно складываются отношения с подчиненными и коллегами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов благоприятное время для работников туристических фирм и рекламных агентств. Увеличится приток клиентов, вы сможете подписать с ними выгодные договора. Можно добиться хороших результатов в служебной командировке. Также это хорошее время для сделок с недвижимостью. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня же сможете закончить.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов хорошее время для укрепления и расширения деловых связей. Обращайте внимание на случайную информацию, полученную в общественном транспорте или просто на улице – там будут подсказки для вас относительно принятия важных решений. Ускоряются товарно-денежные обороты в торговле.

Козерог

Сегодня преуспеют в делах те Козероги, кто имеет стабильную работу в государственных учреждениях и крупных коммерческих структурах. Чем выше занимаемая вами должность, тем успешнее складываются ваши дела. Ваши коллеги и подчиненные смогут выполнить возложенные на них обязанности качественно и в срок. Прислушивайтесь к советам и словам деловых партнеров.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям, прежде чем делать что-то важное, хорошенько подумать. Это прекрасный день для умственного труда и решения сложных интеллектуальных задач. Преуспевают работники инженерно-технических профессий, изобретатели и рационализаторы. Стажеры смогут получить много полезных практических навыков.

Рыбы ‌‌

Рыбы смогут улучшить состояние своего бюджета. Сегодня ветер финансовой удачи дует в ваши паруса. Успешно проходят любые сделки спекулятивного характера. Торговцам рекомендуется делать оптовые закупки товара с целью последующей перепродажи – на этом вы сможете быстро обернуть вложенные деньги и получить прибыль.