Испытания проверят отношения на прочность — любовный гороскоп на июнь

Если изображать июнь с точки зрения личной жизни, то смело можно рисовать тоннель со слабым светом в конце. Очень много событий, влияющих на наши чувства, и им будет нелегко противостоять.

Овен ‌‌

В личной жизни Овнов вплоть до конца июня царит путаница, и лишь в последние дня месяца ожидается шаг к ясности. Не все будет однозначно, но, если раньше вам что-то мешало играть в открытую, то в конце месяца у вас появится склонность к честной дипломатии, вам надоест хитрить и изворачиваться. Такой настрой заметно оздоровит обстановку: вы вздохнете свободнее сами и снимете груз с души партнера.

Телец

Влюбленных Тельцов июнь регулярно сбивает с толку сменой акцентов и раскачивает на волнах противоречивых эмоций. Возможна зависимость от нынешнего партнера или воспоминаний о бывшем. Ясность и честность будут недостижимой роскошью. Звезды советуют не торопиться с выводом, не спешить с выбором, а также не возлагать надежд на категоричный «последний» разговор: в этом месяце ультиматумы не работают.

Близнецы

Июнь поможет Близнецам прояснить кое-что в своей личной жизни, но до полной ясности далеко, так как на смену одним вопросам идут другие. Могут оказаться болезненными и запутанными контакты с нынешним или прежним партнером. От новых романтических знакомств и развития отношений на принципиально иной основе вам лучше пока воздержаться, чтобы неблаговидные детали прошлого не бросили тень на будущее.

Рак ‌‌

В июне Раки склонны ностальгировать по своему любовному прошлому, что усилит неопределенность. Вероятно, у вас накопится много вопросов к бывшему партнеру, в том числе, с уклоном в морально-этическую область. Также, спровоцировать хаос может роман с иностранцем или флирт со случайным объектом симпатий. Значим интервал 19-22 июня. В последних числах июня вы рискуете оказаться «меж двух огней».

Лев ‌‌

В июне даже очень влюбленные Львы ни в чем и ни в ком не уверены полностью, и это нормально. Если вас все устраивает, стоит насторожиться: вы пропускаете (или не хотите видеть) нечто важное. Новую инициативу в любви желательно придержать до конца июня. Зато самое время разобраться в прежних романтических и интимных связях: малейший сомнительный аспект в наследии прошлого добавляет вам уязвимости.

Дева ‌‌

Июнь готовит влюбленным Девам массу неудобных вопросов, на которые им волней-неволей придется искать хоть какой-то ответ. Если вы запутались в своей личной жизни и не имеете должного мужества взглянуть на нее честно, не помешает попросить взгляда со стороны у близкого старого друга: возможно, он скажет вам то, чего не осознаете вы, находясь внутри ситуации. Переломным станет интервал 19-22 июня.

Весы ‌‌

Влюбленным Весам в июне лучше довериться судьбе во всем, что касается новых связей. Естественный ход событий продолжает оставаться здесь наилучшим, с вашей стороны требуется лишь мудрое терпение. Что касается старых непростых отношений, июнь позволяет вам закрыть на них глаза, но не расслабляйтесь: в конце этого месяца они вновь напомнят вам о себе, причем в весьма активной и нестандартной форме.

Скорпион

В июне у влюбленных Скорпионов шаткое положение. С одной стороны, грех упускать подходящий момент для инициативы. С другой, многое идет не так, как хочется и успех переменчив. Вы вряд ли получите равноценный отклик на свои шаги. Не исключено, что от вас будут ускользать или играть вашими чувствами. Звезды советуют снизить градус ожиданий и довольствоваться тем, что есть: это лучше, чем ничего.

Стрелец

В июне Стрельцы зависимы от чужих настроений. Даже если вы бросите к чужим ногам все золото мира или положите на алтарь любви все свои личные сокровища, это не изменит ход событий. Придется подстроиться, проявить чудеса дипломатии и гибкости - или сделать вид, что вас все устраивает. Поддаваясь чувству симпатии или ностальгии, избегайте идеализаций: мотивы партнера могут быть не самыми честными.

Козерог

Козерогам в июне нужна повышенная осторожность в личном общении. Во 2 половине июня в поведении партнера возможны перемены. Нынешняя пассия или бывший спутник жизни могут «иметь вам что-то сказать». Вам не стоит допускать в этом диалоге участия третьих лиц: посредники исказят суть ваши и чужих слов, могут действовать не в вашу пользу, способны ради интереса разыграть вас или рассорить вашу пару.

Водолей

Июнь дает надежду и влюбленным, и одиноким Водолеям. Однако устойчивых условий для создания «правильных» отношений пока мало. Не раз придется делать из лимона лимонад и откладывать судьбоносный шаг, утешая себя тем, что настоящие чувства должны созреть, а истинная любовь всегда дождется своего часа. Но не все так плохо: удобный и понятный вам формат встреч может на время сложиться в конце июня.

Рыбы ‌‌

Влюбленные Рыбы в июне ходят по «минному полю», причем часто создают себе проблемы сами. Чем больше интимности, тем больше поводов для ссор. Нелегко придется партнерам, живущим вместе или занятым одним делом. Звезды советуют быть терпимее, относиться философски к досадным мелочам: любимый человек не идеален, но и вы не образец выдержки. Почаще переводите общение в плоскость задушевного разговора.