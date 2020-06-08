Балуйте вторую половинку — любовный гороскоп на 9 июня

Почему сегодня стоит уделять больше внимания партнеру?

Овен ‌‌

Овны постараются исправить ошибки прошлого и наладить отношения с объектом своей страсти. Одинокие Овны могут решиться изменить своим принципам и выстраивать общение с противоположным полом обычно несвойственным им образом. Впрочем, вряд ли вашего настроя надолго хватит.

Телец

Тельцы, сейчас наиболее подходящее время для романтического путешествия. А вот строить планы на будущее нежелательно, они могут оказаться весьма туманными. Одинокие Тельцы могут поддаться импульсу чувственности в не совсем подходящей для этого ситуации.

Близнецы

У многих Близнецов – семейных и одиноких – голос интуиции возьмет верх над доводами рассудка. Впрочем, в этот день и вы сами будете склонны к иррациональному поведению. Пассиям несвободных представителей вашего знака придется угадывать ваши желания.

Рак ‌‌

Одиноким Ракам звезды советуют не проявлять излишней доверчивости к потенциальным партнерам. Особенно к человеку, который с недавних пор вам симпатичен. Раки, состоящие в паре, готовы взять на себя все проблемы любимого человека.

Лев ‌‌

Личная жизнь Львов не принесет ярких и запоминающихся событий. В течение дня вы будете наслаждаться доверительным общением с любимым человеком. У одиноких Львов появится шанс обратить на себя внимание коллеги. Не забудьте продумать заранее сможете ли вы совмещать личные и рабочие отношения.

Дева ‌‌

Девы, балуйте любимого человека! Выполняйте все его заветные желания и мечты. Это пойдет на пользу вашему романтическому союзу. Одинокие Девы также настроены улавливать оттенки настроения потенциальных партнеров и исходя из этого вести свою партию.

Весы ‌‌

Весы, лучшим лекарством от неприятностей последних дней может стать активизация интимной жизни. Романтическая обстановка настроит обоих на чувственный лад. Одинокие Весы своей сексуальностью и шармом могут свести с ума привлекательного человека.

Скорпион

Свободным Скорпионам звезды сулят сразу несколько перспективных знакомств во всемирной сети. У Скорпионов, связанных обязательствами, могут измениться взгляды на семейную жизнь. Скорее всего, критика и резкость сменится сопереживанием и желанием разрешать проблемы мягкими способами.

Стрелец

Свободные Стрельцы сегодня совершенно неожиданно могут получить предложение вступить в любовные отношения. Семейные Стрельцы могут почувствовать искушение завести роман на стороне. Однако звезды советуют устоять перед этим соблазном, так как последствия этого шага просчитать будет крайне затруднительно.

Козерог

Если ваша пара на грани разрыва, то вы можете столкнуться с шантажом или интригами, которые могут окончательно развалить ваш союз. Одиноким Козерогам желательно не начинать сегодня отношений из разряда долговременных. Иначе вам грозят постоянные выяснения отношений.

Водолей

Водолеи, обратите внимание, чтобы обсуждение проблем с пассией не превратилось в детское выяснение отношений со слезами и упреками. Необремененные узами Водолеи, постарайтесь воспринимать одиночество как временное, а не постоянное состояние.

Рыбы ‌‌

Астрологический фон дня подтолкнет многих одиноких Рыб к изменению имиджа. Возможно, сейчас вы почувствуете потребность в романтическом образе. Рыбы, нашедшие свою вторую половинку, сегодня могут быть настроены на познание глубин души как своей, так и партнера.