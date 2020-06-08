Луна в Водолее призывают к свободе и новизне — гороскоп на 9 июня

18 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Водолее призывают к свободе и новизне, но также к миру и гармонии.

Утро может начаться с волнения или сюрприза, но больших бед от него ждать не придется. Не стоит рассчитывать на полную предсказуемость в финансовой сфере и на стабильность желаний, но можно - на дружелюбие и обмен симпатиями. Порадует все нестандартное, с шуточным подтекстом. Неплохой момент для свидания, вечеринки, розыгрыша, легкого экспромта, недорогих оригинальных подарков. Возможен интерес к новинкам в области моды, индустрии красоты, дизайна, косметологии, парфюмерии, кулинарии, торговых закупок.

Овен ‌‌

День побуждает Овнов смотреть вперед и строить круг общения с расчетом на перспективу. Будет естественным желание поддерживать связи с теми людьми, которые вызывают у вас симпатию и кажутся вам подходящими компаньонами в будущем. Самая непредсказуемая часть сегодняшних дел - финансовая. Сюрпризы и новшества могут быть вызваны поведением друзей, общим социальным фоном и экономической обстановкой.

Телец

Тельцам в эти сутки лучше заранее смириться с непредсказуемостью. Могут внезапно измениться ваши планы или вкусы, настроения друзей и близких, требования начальства или внешних инстанций. Следствием такой нестабильности может стать волнение и даже нервозность. Приятные стороны дня - есть условия для легкого приятельского общения, маленьких неожиданных подарков и находок, забавных экспромтов.

Близнецы

Сегодня большая удача Близнецам вряд ли улыбнется, зато так называемое «малое счастье» будет их верным спутником. Чтобы получить желаемое, большинству представителей знака будет достаточно пустить в ход дипломатичность, дружелюбие или обаяние. Удачное сочетание этих качеств поможет вам развивать параллельные связи и поддерживать интерес к себе у разных групп людей, включая знакомых за рубежом.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам ориентироваться на социальный фон событий и диктуемые им правила. Имеет значение ваша адекватная гражданская позиция или корректное поведение в коллективе. Личные привычки и сиюминутные интересы лучше отодвинуть на второй план, как и персональную инициативу. Умение двигаться в общем потоке добавит вам устойчивости в любой нестабильной ситуации, особенно, финансовой.

Лев ‌‌

Сегодня Львам лучше сделать ставку на дружелюбие и симпатию. Это особенно важно, если вы нуждаетесь в восстановлении дружбы или удержании своей популярности на будущее. Звезды подсказывают, что наиболее удачным, перспективым и безопасным для вас будет общение с представительницами женского пола. Помимо поддержки приятельства, этот день поможет гармонизировать партнерские отношения, брачный союз.

Дева ‌‌

Девам этот день помогает поддерживать легкие приятельские отношения на работе, в учреждениях и группах по интересам. Наличие дружеской симпатии положительно отразится на продвижении по карьерной лестнице (не беда, если заметных подвижек придется подождать - главное, что есть фундамент). Еще одна хорошая особенность этих суток заключается в страховке от конфликтов и неприятных личных столкновений.

Весы ‌‌

У Весов этот день оставит приятные впечатления. Он позволит вам покинуть напряженную обстановку и оказаться там, вы чувствуете себя более гармонично. Например, среди единомышленников, в обществе представителей подрастающего поколения, вместе с объектом симпатий или в группе друзей. Не стоит бояться финансовых и других сюрпризов: сегодня они для вас лишь изюминка, подчеркивающая базовую гармонию.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам стать лояльнее к людям, независимо от давних личных вкусов или старых штампов восприятия. Это снизит вероятность проблем, которых вы могли бы опасаться в непривычной для себя обстановке. Что-то новое и приятное найдется в домашнем укладе или в отношениях с близкими. Подходящий момент для мелких бытовых обновлений, как шага к более крупным системным переменам.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сделать акцент на поддержке приятных связей, да и просто хороших отношений с окружающими людьми. При этом желательно проявить разборчивость и руководствоваться принципом «качество важнее количества», так как расширение круга ваших контактов — дело будущего. Сейчас вам лучше иметь рядом с собой нескольких верных друзей и партнеров, чем толпу случайных приятелей.

Козерог

Козерогам не стоит отказывать себе в небольших приятных тратах (особенно, полезных для быта или здоровья). День подходит для кулинарных экспромтов и покупки мелких нестандартных презентов, сулит интересные забавные находки. Если вы не можете решиться на крупное новое вложение или еще не накопили на него денег, самое время начать с малого и оценить эффект: это поможет увереннее планировать бюджет.

Водолей

Для Водолеев это день приятных мелочей, которые примиряют их с жизнью. Гармоничные моменты станут бальзамом на ваши раны, если день начался с волнения - например, с домашнего, профессионального или иного сюрприза. Даже если заморожен основной план, нет причин лишать себя мелких радостей: небольшой обновки, комфорта, внепланового свидания, косметической процедуры, дегустации нового лакомства.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше сместить фокус внимания с себя на общую панораму событий. День подходит для визита в гости или домашней вечеринки в узком кругу, участия в мелком розыгрыше, задает курс на популярные вкусы и тренды. Возможны находки и открытия в сфере моды, парфюмерии, дизайна, кулинарии, социальных отношений. Итогом эксперимента может стать оригинальный подарок или нестандартная покупка.