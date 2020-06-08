Кому деньги подпортят жизнь, а кому выпадет шанс блеснуть талантами – астропрогноз на 8-14 июня

На дворе понедельник, а на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы» новый астропрогноз.

На этот раз мы поговорим сразу обо всем, да еще и попросим совета у ангелов. Как на неделе с 8 по 14 июня укрепить свое здоровье, пополнить кошелек и влюбиться по уши, расскажет обворожительный таролог Ольга.

Скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», комментируйте, ставьте сердечки, признавайтесь нам в любви и не забывайте подписаться – мы уже готовим для вас что-то новенькое.