Нумерология является, возможно, одним из самых древних искусств познания мира, которое лежит в основе многих религиозных систем.

Тантрическая нумерология в традиции Кундалини Йоги представляет собой систему для понимания сильных и слабых сторон человека на основе информации, заложенной в дате его рождения.

Каждое число обладает своими уникальными свойствами и соотносится с определенными психологическими состояниями. Тантрическая нумерология используется для диагностики жизненных проблем и нахождения самых эффективных способов их решения.

Нумерологию используют и для предсказания судьбы, и для составления прогнозов, и для описания характера человека. Подход тантрической нумерологии заключается в глубоком познании качеств того или иного числа, присутствующего в личной карте человека, и понимании путей для самореализации и обретения счастья.

В основе метода Тантрической нумерологии лежит наука о 10 телах: 1 – Душа, 2 – Негативный Ум, 3 – Позитивный Ум, 4 – Нейтральный Ум, 5 – Физическое тело, 6 – Нимб, 7 – Аура, 8 – Праническое тело, 9 – Тонкое тело, 10 – Сияющее тело. С помощью Кундалини Йоги можно подобрать специальную крийю или медитацию для проработки несбалансированного качества, для развития одного из аспектов вашей личности.

Тантрическая нумерология – это не ответ на все вопросы, а, скорее, эффективный инструмент для познания себя и получения конкретных рекомендаций по качественному улучшению вашей жизни.

Павел Паванджот