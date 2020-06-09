Что и как делают по дому мужчины зодиака

Сегодня поговорим о том, кто из мужчин зодиака может и дом построить, и дерево посадить, а кто вообще ни к чему тому, что нужно делать ручками, не приспособлен.

Расскажем и о тех, кто многое умеет, но предпочитает не напрягаться, а заплатить и только контролировать, направлять и корректировать чужую работу. И да, речь пойдет не о профессиональной трудовой деятельности, а чисто о бытовых задачах: повесить полку, сделать косметический ремонт, собрать из мусора новый аккумулятор и так далее.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мужчины-Овны не сильно рвутся дома работать руками, им привычнее и свойственнее направлять и командовать, однако если уж они за что-то берутся, то лоб себе расшибут, но добьются впечатляющего результата. Самолюбие — их все, они не могут себе позволить оказаться некомпетентными в прикладном мастерстве, которого потребовала та или иная ситуация. Проще говоря, они и полку повесят, и землю вспашут. Если очень попросишь. Но без особой необходимости они себя утилитарной работой утруждать не будут.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Мужчины-Тельцы предпочитают все уметь и ничего не делать. Они, как правило, обладают весьма обширным багажом прикладных навыков, так что запросто и дом построят, и дерево посадят, и мотор в автомобиле реконструируют, даже качественный ремонт сделают без посторонней помощи, однако всем этим они занимаются с удовольствием исключительно в том случае, если это их хобби и они получают от этого не столько пользу, сколько релаксацию. А вообще им свойственнее найти грамотных работников и только руководить, подмечая все недочеты и заставляя их исправлять.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Мужчины-Близнецы нахватаются в юности по верхам всяких прикладных умений и давай браться за все что ни попадя: спонтанно ремонт в доме затевают, пытаются что-то чинить, в розетку отверткой лезут… Вот только результат, как правило, редко бывает удовлетворительным. Во-первых, для них это лишь игра, а потому начать-то они начинают, а до конца довести терпения не хватает, а во-вторых, все их навыки чаще всего на дилетантском уровне и не соответствуют грандиозности их первоначального замысла. В общем, им свойственно поиграться в мастера, все развалить, да так и оставить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Мужчины-Раки — крепкие хозяева и настоящие мастера. Во-первых, они весьма прижимисты, а потому предпочитают уметь все, что можно сделать самостоятельно, чтобы никому ничего не платить. Ну а во-вторых, они, как правило, очень любят свой дом и им важно, чтобы в нем все работало, не было сломанных конструкций и подтекающих кранов, а впустить кого-то постороннего на свою территорию для них сложно психологически, вот и оттачивают свои прикладные навыки, совершенствуют их год от года.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мужчины-Львы чаще всего выглядят белоручками. Они сибариты, а потому если есть возможность заплатить кому-то, спихнуть на кого-то бытовую работу, они этим обязательно воспользуются. Однако надо отдать им должное — при необходимости они смело берутся за любой утилитарный труд, вникают в схемы, разрабатывают собственные системы, применяют креативный подход и добиваются неплохих результатов. Главное, чтобы очевидные плоды появились достаточно быстро, пока не надоело и представитель этого знака не впал в неконтролируемую ярость.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мужчины-Девы неплохо справляются со всем тем, что нужно делать руками. Правда, только в том случае, если они представители рабочих профессий, а вот если занимаются наукой, то их инструмент исключительно голова, а все то, что относится к прикладным утилитарным, бытовым навыкам, для них темный лес. Бывает, конечно, что какой-нибудь профессор на досуге чинит старинные часы или ковыряется в моторе, но это именно хобби, разгрузка мозгов, а не способ привести что-то в порядок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Мужчины-Весы, как правило, если и делают в доме что-то руками, то исключительно для интерьера — вырезают фигурки из дерева, создают текстильные украшения, ну иногда еще шьют одежду или сумки, а вот те утилитарные занятия, которые предполагают тяжелый физический труд и грязь, они стараются обходить стороной и без особой, острой необходимости за них не берутся. Им свойственнее наводить красоту и добиваться гармонии внешнего пространства, чем заколачивать гвозди.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мужчины-Скорпионы бытового труда не чураются, часто обладают неплохими утилитарными навыками, но не особо рвутся применять их на практике. Единственное, что они с удовольствием делают руками, — то, что предполагает определенную долю риска, сопряжено с выбросом адреналина, например работы на высоте или рытье колодцев, иногда электромонтаж. В остальном они предпочитают найти проверенных людей и заплатить. А потом вынести бедолагам мозг, добиваясь от них идеального результата и дотошно все проверяя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Мужчины-Стрельцы, как правило, не испытывают большого желания в свободное от работы время что-то делать ручками, у них находятся дела поважнее и поинтереснее, и, только если совсем все разваливается, а денег для того, чтобы нанять специально обученных людей, нет, они берутся за что-то самостоятельно. Исход же ситуации зависит от личной удачи и персональной сообразительности — если с этим все в порядке, результат радует и по-хорошему изумляет, а если с Фортуной и интеллектом не сложилось, то увы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Мужчины-Козероги могут из кучки мусора собрать поливальную установку, на почти бесплодной земле вырастить впечатляющий урожай, сделать подручными средствами отличный ремонт и даже построить дом. В общем, руки у них растут оттуда, откуда нужно. Представители этого знака великолепные хозяйственники, их навыки вызывают уважение и восхищение, у них в жилище и на приусадебном участке всегда все отлажено, а при необходимости тут же чинится, а не стоит годами в негодном состоянии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Мужчины-Водолеи неплохо работают руками только за компанию или если рядом есть женщина, которая пинает и заставляет шевелиться. В остальных случаях им свойственнее мечтать о ремонте, чем его делать, нанимать кого-то для устранения неполадок, пробовать что-то мастерить под руководством забавного ролика из Интернета и тут же бросать это. Правда, иногда они с удовольствием копаются в компьютерах и чинят, чистят, отлаживают их, но это скорее интеллектуальное, чем прикладное занятие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мужчины-Рыбы традиционно делятся на две категории. Первые умеют и любят работать руками, с удовольствием что-то чинят, хлопочут по хозяйству, затевают какие-то переделки и ловко осуществляют их. Вторые же чистые созерцатели, не знают, какой стороной держать отвертку, а при попытке забить гвоздь попадают молотком не по нему, а исключительно по пальцам; зато они обязательно заметят, что ты криво повесила картину или обои поклеены неидеально, не промолчат, если скрипит дверь или плохо отполирован паркет.