Что делать каждому знаку в период трех затмений

Коридор затмений стартовал с лунного затмения 5 июня. Ждем еще два: 21 июня и 5 июля.

Астрологи рассказали, как небесные явления отразятся на каждом из знаков зодиака и к чему стоит готовиться, чтобы пройти коридор без потерь.

Для Овнов этот период будет весьма напряженным. Им рекомендуется развивать свои социальные навыки, так как в будущем это поможет найти желаемую работу. Довольно спокойно перенесут затмения Львы — им не стоит ждать каких-то особых изменений. В это время стоит посвятить время медитации. Стрельцов ожидает некий сложный выбор. Для того, чтобы сделать его правильно, нужно помнить: чтобы получить желаемое, необходимо от чего-то отказаться.

Июнь станет для Тельцов идеальным временем для занятий хозяйством. Это позволит уладить ряд имеющихся проблем и обрести желаемую гармонию. Девы же, напротив, ощутят переутомление и упадок сил. Хороший совет для представителей этого знака — посвятить себя духовным практикам, направленным на восстановление энергии. Для Козерогов коридор затмений станет временем завершения давних конфликтов. Если это удастся сделать, то появятся перспективы карьерного роста.

Сложный финансовый этап ожидает Близнецов. Им стоит особенно осторожно обращаться с деньгами, чтобы не залезть в долги. Неприятный период ждет Весов — их агрессия может привести к неожиданным последствиям. Стоит избегать негатива, посвящая этому побольше времени. Водолеи также начнут испытывать финансовые сложности, но их корень следует искать в личных отношениях.

Самое сложное время в коридор затмений настанет для Раков. Представители знака окажутся перед очень важным выбором, и придется взвесить все его положительные и отрицательные последствия. Множество изменений ждет также Скорпионов. Они смогут создать для себя новые возможности, но для этого потребуется поверить в себя и решиться на первые шаги. Рыбы получат энергию, достаточную для того, чтобы свернуть горы. Ее лучше потратить на работу, стараясь не поддаваться вредным привычкам.