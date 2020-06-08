Психологический тест: кем вы были в прошлой жизни

Занимались ли вы простым земледелием или вершили судьбами людей? Давайте разберемся вместе в этом вопросе с помощью психологического теста.

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Внимательно посмотрите на представленное изображение под этим и выберите наиболее понравившееся украшение, руководствуясь своей интуицией.

Ну что, выбрали? Давайте перейдём к результатам.

Вариант 1. Можете быть уверены, что в своей прошлой жизни вы были властной императрицей, которая следила за порядком в своём государстве. Под вашим руководством находилась огромная армия, которая защищала вас и ваших граждан. Вы смогли значительно улучшить жизнь своего населения, за счёт чего остались в памяти людей на долгие годы.

Вариант 2. В прошлой жизни вы были обычной крестьянкой, которая ухаживала за своим домом. Ваш достаток были ниже среднего, однако вам сильно повезло с детьми, которые оказывали вам физическую и моральную поддержку. Несмотря на свою бедность вы были счастливы, потому что имели крепкую семью.

Вариант 3. Ваша предыдущая жизнь состояла из большого количества обязанностей, и это не удивительно, ведь вы занимались титул дворовой боярыни. Вам необходимо было следить за жизнью подданных крестьян, которые были в вашем распоряжении. Крепкий брак в вашей жизни не сложился в ввиду того, что вы были постоянно заняты, однако это вас ни сколько не расстраивало.

Вариант 4. В своей прошлой жизни вы были прислугой при короле, в обязанности которой входило следить за порядком в поместье. Денег вам едва хватало на обеспечение своих маленьких детей. Своё счастье вы нашли только к 30-ти годам, когда познакомились с молодым принцем. Любовь была настолько сильна, что возлюбленному пришлось отказаться от своего титула, чтобы быть с вами.

Вариант 5. Ваша жизнь была наполнена приключениями, ведь вы были воительницей, которая защищала деревни от нападения разбойников. Вы путешествовали по всей стране, уничтожая лагеря врагов. Вы запомнились народу, как отважная женщина, спасшая тысячи и тысячи мирных граждан.

Понравился тест? Поделитесь им со своими знакомыми, пусть они тоже узнают, кем были в прошлой жизни.