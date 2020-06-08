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3 знака, у которых лучше не просить советов

SM News3 часа назад
Фото: SM News

Сталкиваясь с затруднительной ситуацией, многим из нас первым делом приходит мысль обратиться за советом к другу (родственнику, коллеге, начальнику).

Но не все советы одинаково полезны! И не все люди сильны в искусстве давать советы. По крайне мере те, кто рождены под этими тремя знаками зодиака, — советчики так себе.

Лев

Львы, несмотря на свое великодушие и доброту, вообще-то не слишком озабочены проблемами других людей. А уж вникать в ваши трудности и изыскивать подходящие советы — нет уж, увольте. Максимум, на что способен Лев — похлопать по плечу, снисходительно пробормотать нечто поверхностно-утешительное и с чистой совестью заняться собственными делами.

Рак

Сострадательных, мягкосердечных Раков хлебом не корми, дай кому-нибудь помочь — хоть словом, хоть делом. И это, без сомнения, прекрасно и заслуживает восхищения, если бы не одно «но»: представители этого знака с таким воодушевлением берутся за «спасательную операцию», так искренне суетятся и переживают за вас, что суматохи и хаоса от их советов больше, чем помощи.

Овен

Следовать или нет чьему-то совету — дело, в принципе, добровольное. Но попробуйте объяснить это Овну! Если уж упрямый и импульсивный Овен решил что-то вам посоветовать — будьте уверены, он приложит все усилия, чтобы вы непременно сделали, как он сказал. Ведь он знает лучше! И спорить с Овнами бесполезно — они переупрямят кого угодно.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

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