Как принять свое «настоящего я» и стать счастливым

Любовь к себе часто путают с эгоизмом и потому люди боятся начать принимать и любить себя.

Это вызывает душевный дискомфорт, а иногда даже депрессию. И сегодняшний наш пост посвящается тем, у кого с любовью к себе проблемы. Будем разбираться: что, как и почему.

Почему вы себя не любите?

Узнайте причину такого отношения к себе. Что вам не нравится? Фигура, отсутствие денег, друзей? Все это можно исправить, если есть желание и даже минимальные действия долго рассусоливать и ныть не стоит. Нужно решать проблему.

Что мешает исправить ситуацию?

Итак, вы определили источник нелюбви к себе, а далее нужно его устранить. И ваша проблема в 90% случаев лень. Легче ныть и жаловаться на судьбу, чем заняться спортом, начать искать друзей, зарабатывать деньги и что-то да делать. Удобнее сидеть и страдать, ничего при этом не делая. Победите лень и полпути уже пройдено.

С чего начать?

Начинать нужно со списка желаний и формулировки конкретных шагов для их исполнения. Распишите подробно все действия на пути к мечте, разбейте их на небольшие этапы, которые вы сможете осилить и действуйте. Поверьте, такое времяпровождение намного лучше, чем тоска и ненависть к себе.

Отключите нытика

Если у вас есть привычка ругать себя и ныть, то измените ее. Как только вы захотите начать корить себя за бесцельно прожитые годы или отсутствие ума, как у подруги оборвите это и переключитесь на позитив. Помечтайте, займитесь интересным делом, думайте о прекрасном и о лучшей себе в ближайшем будущем.

Не забывайте отмечать в дневнике все свои успехи, добивайтесь и отдыхайте, но главное, никогда не сдавайтесь! Любовь к себе доступна лишь к тем, кто что-то делает и знает цену не только себя, но и каждому своему шагу станьте и вы такой, если ещё не стали!