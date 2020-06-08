Тайм-менеджмент: 5 шагов к продуктивному дню

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда с самого начала дня все валится из рук, а к вечеру накапливается такое количество незавершенных дел, что разбегаются глаза.

Такое состояние может пагубно сказаться на вашем настроении, но страшнее то, что оно может подорвать вашу веру в себя. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют простые и действенные шаги, которые помогут вам взять под контроль ваш день.

Заведите журнал планирования

Это может быть обычный блокнот или тетрадка. Существует так же уйма планеров и ежедневников разных форм и дизайнов – вам нужно лишь выбрать тот, который максимально подходит вашему запросу. Для любителей технологий, отличным вариантом могут стать заметки в телефоне, где вы с таким же успехом сможете записывать планы на день.

Выделите время для себя

Планирование – это такой же необходимый и интимный момент, как принятие ванны. Постарайтесь выделить для этого 15-20 минут и обеспечить себе условия полной концентрации на процессе. Приготовьте себе вкусный чай или пряный кофе, как приятный бонус. Важно, чтобы в этот момент никто вас не беспокоил и не отвлекал.

От большого — к малому

Помимо ежедневного планирования, не менее полезным будет и распределение целей на неделю и месяц. Постарайтесь ввести в привычку, перед началом каждого месяца расписывать наперед свои основные цели, события и задачи.

Точно также стоит поступать и перед началом каждой новой недели. Это поможет снять напряжение с ежедневного планирования, и четче определить сроки выполнения тех или иных дел.

Правильно расставляйте приоритеты

Старайтесь самые важные и затратные по времени дела ставить первыми в очередности выполнения, а более мелкие и простые после. Это поможет правильно распределить время и выделить время на отдых вечером, когда вы уже не так полны сил, как в начале дня.

Планируйте завтрашний день перед сном

Расписав на бумаге или смартфоне все свои дела на завтра, вы программируете свой завтрашний день на продуктивность. Проснувшись, вы уже будете четко знать свои основные задачи на сегодня. Внезапные изменения не застанут вас врасплох, так как основа дня была вами спланирована заранее.

Ваша жизнь в ваших руках, а эти базовые шаги помогут вам взять контроль над своим днем. Но главное — не забывайте отводить свободное время для ежедневного отдыха, чтобы всегда оставаться в хорошем настроении и бодрости.