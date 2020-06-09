Проблемы неизбежны — любовный гороскоп на 10 июня

Почему сегодня звезды будут вставлять палки в колеса вашей любви?
Намеченные заранее встречи с потенциальными партнерами, скорее всего, разочаруют одиноких Овнов. А вот спонтанное романтическое свидание может окрылить и вдохновить на продолжение общения. Для семейных Овнов сегодня важно сохранять уверенность в своем обаянии.
Прошлые претензии и ошибки будут забыты, если Тельцы проявят терпимость к недостаткам пассии. Усилившаяся интуиция поможет вам обойти острые углы в общении. Одинокие Тельцы могут разочароваться из-за слишком расплывчатых обещаний потенциального партнера.
Близнецы, связанные узами длительных отношений, могут увлечься кем-то на стороне. Вполне возможно, что до измены дело не дойдет. Вероятно, вас вдохновит ощущение тайны, известной лишь двоим. Одинокие Близнецы также могут отдать свое сердце несвободным партнерам.
Раки могут поддаться бессознательным импульсам и повести себя нелогично. Свободные Раки в этот день могут разочароваться в своем идеале второй половинки. В этот день не стоит заниматься поисками избранника. Звезды советуют посвятить досуг корректировке портрета партнера.
В парах Львов, где царит любовь и нежная привязанность, чувства партнеров могут расцвести еще более пышно. Звезды подсказывают, что для романтического ужина на двоих сегодня идеальное время. В сердцах одиноких Львов смятение. Если вам трудно разобраться в своих переживаниях, временно отложите поиски второй половинки.
Девы, чтобы не провоцировать искажение сказанного второй половинке, постарайтесь изъясняться максимально четко и ясно. Одиноких Дев ждет неожиданный поворот событий. Человек, на которого вы привыкли смотреть лишь как на друга, вдруг проявит к вам романтический интерес.
Скрытность и замкнутость в этот день может сослужить многим Весам добрую службу. В течение дня не исключено поступление некой информации, обсуждение которой с пассией может привести к непредвиденным осложнениям. Некоторым Весам придется столкнуться с человеком из прошлого.
Для одиноких Скорпионов звезды приготовили приятный сюрприз. Сегодня вы можете начать новые любовные отношения. Для Скорпионов, находящихся в паре, самым важным сегодня станет контроль над эмоциями. Избегайте пессимистичных оценок своих отношений.
Не исключено, что для некоторых представителей вашего знака этот день обернется попыткой разобраться в отношениях со второй половинкой. Впрочем, попытка вряд ли будет удачной, если вы не проявите объективность. Одиноким Стрельцам сегодня не стоит проявлять излишнюю доверчивость.
Астрологические влияния могут подтолкнуть Козерогов к мечте об идеальном браке. Может быть, лучше позволить каждому из вас быть самим собой, со всеми своими достоинствами и недостатками? Не исключено, что сегодня некоторых свободных Козерогов потянет на поиски любовных приключений.
Водолеи переживут ряд недоразумений в отношениях с объектом своей страсти. Постарайтесь сгладить неловкость, переведя разговор на другую тему, или отвлеките внимание любимого человека. Свободные Водолеи могут оказаться в плену своих иллюзий.
В этот день Рыбам стоит более внимательно наблюдать за событиями. Ситуация, которая вам казалась ясной и понятной, внезапно обретет неустойчивость и поставит под сомнение искренность чувств любимого человека. Одиноких Рыб могут привлекать потенциальные партнеры, проявляющие понимание и заботу.