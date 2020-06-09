Под лежачий камень деньги не текут — финансовый гороскоп на 10 июня

Почему сегодня стоит быть активнее и предлагать даже самые глупые идеи начальству?

Овен ‌‌

У Овнов первая половина дня благоприятна для подведения итогов и завершения каких-то проектов и дел, которые ранее были отложены. Успешно поработают коммунальщики, риэлтеры, строители и торговцы продуктами питания. Вторая половина дня располагает к установлению доверительных отношений с начальством. Кроме того, вас могут попросить поработать сверхурочно.

Телец

Сегодня у Тельцов будет благоприятное время для работы с деловыми бумагами, документами. Можно назначать деловые свидания и отправляться в поездки. Вы почувствуете усиление интеллектуальной активности, что позволит вам успешно решать сложные задачи. Успешно идет работа в группе единомышленников. Можно заниматься планированием и проектно-конструкторскими разработками.

Близнецы

Сегодня в первой половине дня Близнецы смогут увеличить уровень доходов за счет совершенствования в профессиональном мастерстве. Особенно это касается интеллектуального труда, где вы сможете более рационально подойти к делу. Вторая половина дня хороша для решения вопросов с долгами. Не задерживайте оплату по счетам, если для этого пока имеются деньги.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков гармоничный день в плане поисков компромиссных решений в деловых партнерских взаимоотношениях. Основным условием успеха является ваша личная инициатива. У вас будет много конструктивных компромиссных идей и они найдут позитивный отклик у партнеров. Именно поэтому переговорный процесс имеет шансы на благополучное завершение.

Лев ‌‌

Среди типичных Львов в первой половине дня преуспеют работники государственных учреждений, имеющих отношение к поддержанию правопорядка (полиция, прокуратура, ДПС и т.д.). Также это хорошее время для выполнения работы по совместительству или на полставки. Во второй половине дня вы сможете усовершенствовать свою работу.

Дева ‌‌

Сегодняшняя деятельность Дев будет намного результативнее, если вы будете согласовывать свои личные планы с планами тех людей, которые работают вместе с вами. В первую очередь это относится к деловому партнерству. Успешно пойдут дела в сфере обслуживания. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Весы ‌‌

У Весов хороший день для согласованной работы между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены в исполнительности своих подчиненных. Отношения в трудовом коллективе будут напоминать отношения в дружной семье. Можете рассчитывать на поддержку и взаимопомощь при решении текущих вопросов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может поступать много полезной информации. Это хорошее время для установления новых деловых связей и укрепления деловых прежних отношений. Преуспевают торговцы, рекламные агенты, работники издательств, туристических фирм и рекламных бюро. Используйте свои возросшие интеллектуальные способности для пополнения багажа профессиональных знаний.

Стрелец

У Стрельцов сегодня благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью вашего бизнеса. Можно устанавливать и менять кодовые замки в дверях, монтировать специальную технику для видеоконтроля, нанимать на работу охранников. Хорошо делать покупки по кредитной карте и оплачивать заказы онлайн в интернет магазинах.

Козерог

У Козерогов это благоприятный день для проведения деловых встреч с потенциальными партнерами и ведения с ними переговоров о сотрудничестве. Возможно, сначала инициатива будет исходить именно от партнеров, а в дальнейшем вы тоже подключитесь к диалогу. Успешно пойдет работа с индивидуальным обслуживанием клиентов.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит занимать пассивную позицию и ждать удачи в делах. Вы сможете добиться успеха только своим собственным трудом. Постарайтесь подойти к текущим делам с точки зрения большей рациональности. Любой труд можно усовершенствовать и оптимизировать и сейчас как раз такое время.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды призывают Рыб подойти к делам по-новому, с позиции творчества. А для этого надо представить, что вы как бы заново осваиваете свою работу и смотрите на неё глазами новичка. В этом случае вы сможете обратить внимание на те детали, которые раньше выпадали из поля вашего зрения. Так вы сможете кое-что усовершенствовать, сделав свой труд более производительным.