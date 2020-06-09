Почувствуйте вкус жизни — гороскоп на 10 июня

18-19 лунные сутки. Сегодня гармоничное взаимное расположение светил в знаках воздушной стихии помогает оставаться в ладу с собой и окружающими.

Неформальная атмосфера позволит проще относиться к иерархии, этикету, правилам и ритуалам, а также не зацикливаться на тайных обидах. Важной темой будет близкое или далекое будущее. День подходит для легких развлечений, помогает поддерживать социальные, романтические и дружеские связи. Нежелательно одиночество, но не всем подойдут и чересчур большие компании, лучше выбрать более узкий круг знакомых лиц. Можно продлить вчерашние мероприятия, если они пришлись по вкусу.

Овен ‌‌

Сегодня для Овнов на первом плане отношения с друзьями или своей социальной группой. Будущее вплоть до ночи будет оставаться важнее прошлого, а прогресс важнее традиций. Вы будете охотнее прислушиваться к мнению своих единомышленников или общества в целом, чем к советам родителей и просьбам домочадцев. Это не лучший день для семейного совещания, зато подходящий для общения с другом или подругой.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам встать на сторону прогресса - но не в режиме ответственного затратного начинания на постоянной основе, а в формате легкой приятной игры. Возможно, вам стоит примерить другой образ, купить обновку, изменить что-то в системе личных заработков и трат. Вы можете принять сторону своего начальника, родственника или друга, если он одержим какой-либо новаторской идеей.

Близнецы

У Близнецов сегодня сохраняется комфортный и немного романтичный настрой. Остается шанс обойти конфликтные ситуации, либо миниминизировать их негативные последствия. Одновременно, день побуждает заглянуть за горизонт, в сторону заманчивых будущих обновлений. Звезды напоминают, что вы все еще в полосе переоценки своего потенциала (в том числе, финансового) и советуют пока не спешить с планами.

Рак ‌‌

Ракам вплоть до ночи важно сохранять контакт с единомышленниками или чувство принадлежности к некой группе. Оставаться членом сообщества будет важнее, чем реализовать индивидуальные таланты. Это подходящий день для общения с друзьями, посещения вечеринок и других коллективных мероприятий. Положительная сторона зависимости от других - возможность не взваливать на себя персональную ответственность.

Лев ‌‌

Сегодня Львам лучше выбрать свободный режим, неофициальный стиль общения и неформальный имидж. На повестке дня приятельское общение и социальная жизнь. Это подходящий момент для посещения общедоступных мероприятий, например, выставок. Если вы предпочитаете общаться в Сети, вам потребуется недюжинная проницательность, чтобы считывать тонкие нюансы чужих чувств и мотивов «по ту сторону монитора».

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не усердствовать на ниве скрупулезного соблюдения новых правил и формальностей. День допускает свободный формат общения, а порой даже требует его. Необычные обстоятельства могут помешать вам соблюдать предписанный распорядок дня или режим лечения. Даже со строгим начальством или требовательным клиентом лучше поговорить в дружеском тоне или в неофициальной обстановке.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют использовать этот день для отдыха, свободных занятий, легких экспериментов, вживания в новую приятную роль. Вплоть до ночи вы вправе следовать своим убеждениям или прививать их детям. Можно позволить себе вольности во многих сферах, в том числе, в финансовой, любовной, творческой. Хорошо провести время в обществе друга, любимого человека, потенциального ученика или учителя.

Скорпион

Скорпионам звезды дарят еще один для того, чтобы проникнуться духом прогресса, свыкнуться с новшеством. Не исключено, что иногда вы будете ощущать себя в своих собственных владениях, как в гостях. Если вы консервативны по природе или еще не готовы к обновлениям, вам стоит быть терпимее к оригинальным вкусам друзей или новаторству домочадцев. Не стоит идти со своим уставом и критикой в чужой дом.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов важны отношения с конкретной персоной - например, с бывшим или нынешним партнером по браку, старым другом или «особым» клиентом. День не подходит для обезличенного общения и формальных ритуалов. Желательно иметь дело с теми, кого вы склонны выделять из толпы и к кому питаете взаимный интерес. Дружелюбие и личная симпатия - лучший способ нейтрализовать или ослабить конфликт.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть фора для неожиданных мелких приобретений. Если вчера вы не позволили себе потратиться на приятную мелочь, то легко можете передумать и сделать это. Излишнее буквоедство не рекомендуется и в более глобальных вещах. Не стоит возводить в незыблемое правило только что составленные новые планы и строго им следовать: скорее всего, выбранные вами критерии еще будут уточняться.

Водолей

Сегодня звезды продлевают Водолеям фазу гармонии, позволяют посвятить еще один день отдыху, любви, творчеству или свободному общению, избежать рутинной тяжелой работы. Вы можете не снимать маску, которая пришлась вам впору, и продолжать играть роль, в которой вам комфортно. Не стоит раньше времени покидать нравящееся мероприятие, разлучаться с ребенком, любимым человеком или партнером по игре.

Рыбы ‌‌

Этот день Рыбам не стоит проводить в одиночестве, но и большая шумная компания не лучший выбор. Звезды советуют вам найти что-то среднее, например, побыть в кругу семьи или в обществе близкого друга. В эти сутки ваш темперамент нейтрализуется обстоятельствами, вам придется подстроиться под коллектив или внешние условия. Даже если вас переполняют страсти, вам вряд ли удастся проявить инициативу.