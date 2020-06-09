Счастье есть: даты активаций Благословенного Дракона

Среди благоприятных сил фэн-шуй, которые легко использовать самостоятельно, выделяются энергии Четырех Благородных помощников года.

Ранее мы уже писали о них на страницах портала Рамблер/гороскопы.

Кроме правильно выбранного места с хорошей энергией, очень важным фактором является правильное время для ее активизации.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две выбранные мною даты для активизации в западном секторе вашего дома (или офиса) энергии Счастливого Благородного или Благословенного Дракона.

Месячный расклад Ци Мень Дун Цзя на западе обладает отличным потенциалом. Особенно в материальном аспекте. Поэтому активизация энергии на западе в июне принесет вам хорошие плоды. И наверняка отзовется материальной прибылью в течение 60 дней. Но это не главная цель наших активизаций.

Это, так скажем, побочный эффект, десерт в подарок от шеф-повара.

Традиционно Счастливый Благородный активируется для того, чтобы наполнить наш дом энергией счастья, радости и полноты жизни. Именно сейчас, в месяц столкновения годовой и месячной энергий это может стать актуальным.

Очень важно сбалансировать возможный эмоциональный стресс и вернуть себе ощущение счастья, если вдруг вы утратили эмоциональное равновесие и захандрили.

Итак, что и когда нужно сделать?

Я выбрала даты: 15 июня, час Обезьяны и 19 июня, час Лошади.

Некоторая сложность заключается в том, что китайские двухчасовки в разных местностях начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю использовать усредненное и для правильности усеченное время – 15 июня с 16.00 до 17.00 и 19 июня с 12.00 до 13.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется сместить указанные временные диапазоны на один час вперед.

Место активизации Счастливого Благородного – запад-2, компасный сегмент 265 – 275 градусов. Сегмент определяется, стоя с компасом в центре помещения.

Для измерения лучше использовать самый обычный туристический компас.

В указанное время в позиции запад-2 нужно зажечь свечи и установить комнатный фонтанчик или вентилятор. К этим активаторам можно добавлять мобиль, радио или магнитофон с приятной музыкой, аромалампу или благовония.

Надеюсь, эти простые действия поднимут вам настроение и помогут настроиться на позитивный лад!

С пожеланием Удачи и Оптимизма, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)