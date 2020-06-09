4 способа залечить сердечные раны

Если вы чувствуете, что пришло время отпустить прошлое и смотреть в будущее, то эти четыре аккуратных, но мощных шага помогут вам залечить разбитое сердце.

Честность — лучшая политика

Первый и самый важный шаг — это признание того, что наше сердце уязвимо и болит. Также мы должны принять тот факт, что бессознательно хотим наказать тех людей, которые причинили нам такую боль. Чаще всего этот шаг является самым трудным в процессе исцеления, потому что мы боимся отпустить эту самую боль, чтобы заполнить пробел. Удивительным образом мы привыкаем жить в прошлом и крепко держимся за него. Эта привычка только мешает принять правильное решение.

Простить себя, других и жизнь

Прощение тех, кто сбил нас с пути, это своего рода свобода. Тем не менее стоит помнить, что прощение всегда начинается с самого себя. Мы должны простить себя за то, что с нами случаются определенные вещи, мы должны простить себя за добровольные и сознательные решения в конкретных ситуациях (не обращая внимания на интуицию), простить себя за то, что порой не знаем, как поступить лучше.

Принятие

Следующий уровень является более глубоким. После прощения всегда приходит принятие. Пора согласиться со своим прошлым. Пора понять, что именно произошедшее привело вас туда, где вы сейчас и подтолкнуло к развитию. Примите тот факт, что если этому суждено было случиться, то вы бы вряд ли смогли избежать подобной ситуации.

Освободитесь

Когда мы освобождаемся от боли прошлого, то становимся магнитом для позитивного изобилия во всех формах. Мы должны держать сердце открытым и не позволять людям или событиям возвращать нас к прошедшей боли. Теперь мы знаем, что полностью ответственны за наше счастье. Необходимо пробудить в себе жажду к общению и познанию. Самое время, чтобы вспомнить о щедрости – делиться, не ожидая ничего взамен.

Помните, хорошее всегда возвращается. Возможно, не из того же источника, но обязательно вернется к вам!