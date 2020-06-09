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Три знака зодиака получат много денег этим летом

Крестьянская жизнь1 час назад
Фото: Крестьянская жизнь

Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет поправить свое финансовое положение.

Летом удача улыбнется Овнам. Однако для этого им нужно будет хорошенько постараться. Если представители этого знака зодиака потратят время на получение нового опыта и повышение квалификации, то финансовый успех не заставит себя ждать.

Продвижение по карьерной лестнице может ожидать Близнецов. В первые летние месяцы будет очень много работы, этому воздушному знаку предстоит решить немало вопросов. Не отчаивайтесь, все усилия будут оплачены с лихвой. К концу лета Близнецы смогут забыть о финансовых проблемах и наслаждаться жизнью.

Деньги потекут рекой и к Стрельцам. В ближайшие три месяца им предстоит круто изменить свою жизнь. Перед ними откроются новые перспективы и возможности для реализации себя. Будьте активны в достижении своих целей – это принесет вам заметную прибыль.

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