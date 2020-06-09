5 советов, как стать лидером

Как развить в себе лидерские качества и стать победителем в любой ситуации.

Развитые лидерские качества помогают:

- чувствовать себя увереннее

- начать лучше учиться/получить классную должность

- всегда выигрывать в спорах

Что делать:

1. Научитесь определять границы своей ответственности

Если у вас проблемы с умением говорить «нет», это признак и низкой самооценки, и токсичного альтруизма. Как только вы научитесь отказывать и поймёте, что никому ничего должны, вы сможете отстаивать личные границы. Это поможет вам расставлять приоритеты и заботиться о себе.

2. Будьте внимательны к своему окружению

Попробуйте не просто слышать близких, друзей, коллег, но именно слушать их. Эмпатия — мощнейший ресурс всех лидеров. Они учились у других, впитывая их лучшие качества и переосмысляя под себя: а потом превзошли самих учителей.

3. Воспитывайте дисциплину

Попробуйте вставать по первому будильнику, выпивать хотя бы два стаканы воды в день и выделять себе на дела определенное количество времени, за рамки которых вы не будете выходить. С маленьких привычек начинаются большие дела!

4. Контролируйте эмоции

Если все будете копить в себе, свихнётесь. Но! Не путайте истерики с обычными слезами, а гнев с неконтролируемой агрессией. Попробуйте начать с малого. При любых обстоятельствах старайтесь держать лицо. В спорах с друзьями, коллегами, молодым человеком и т.д. Так ваше окружение начнет уважать вас еще больше, а ваша самооценка, следовательно, вырастет.

5. Общайтесь как можно больше

Обсуждайте с коллегами общие проекты, впитывая разные точки зрения — пусть даже тех людей, которые не близки тебе по взглядам. Общайтесь с теми, чьи интересы абсолютно не совпадают с вашими, это поможет развить гибкость мышления. И никогда не отмахивайтесь от новых знакомств.