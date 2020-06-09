Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Названы знаки, способные высосать жизненную энергию

Говорит Уфа56 минут назад
Фото: Говорит Уфа

Практически каждый знает насколько гадкими могут быть люди.

Однако это не связано с гороскопом, ведь характер проявляется на протяжении всей жизни. Астрологи назвали настолько сильных знаков зодиака, которые могут высасывать жизненную энергию.

Водолей

Представители знака могут давить на жалость в нужный момент. Нельзя определенно сказать, что они эксперты в своем деле. Водолеи очень трудолюбивы. И для них важно, чтобы труд оценивали по заслугам. Они не переносят лицемерие. Чувствуя откровенность, Водолеи будут честны. Никогда не смогут простить предательство со стороны любимого человека.

Рак

Представители знака хорошо владеют разгаром эмоций. Они четко представляют картину, когда эмоции берут верх. Начиная конфликт с Раками, будьте уверены, что проиграете. К тому же представители знака крайне злопамятны, не удивляйтесь, когда они припомнят вам, что было месяц, а может и год назад.

Близнецы

Представители знака мудры. Они готовы использовать любые оправдания против того, кто хотел бы их обмануть. Обычно после ссоры Близнецы чувствуют себя, будто опустошили то, что давно таилось. Они довольно продуманы в отношениях. Близнецы проявляют себя полностью, когда появляется возможность выиграть спор. Они готовы заставить человека никогда не повторять таких передряг.

Последние новости
Названы знаки зодиака, приносящие удачу
Названы знаки зодиака, обладающие мощной интуицией
Названы знаки зодиака, способные высосать жизненную энергию
Знаки зодиака

Читайте также

Привычки, которые отпугивают от нас удачу

«Волшебное» растение, которое помогает привлечь деньги в дом

5 советов, как стать лидером