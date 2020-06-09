Названы знаки, способные высосать жизненную энергию

Практически каждый знает насколько гадкими могут быть люди.

Однако это не связано с гороскопом, ведь характер проявляется на протяжении всей жизни. Астрологи назвали настолько сильных знаков зодиака, которые могут высасывать жизненную энергию.

Представители знака могут давить на жалость в нужный момент. Нельзя определенно сказать, что они эксперты в своем деле. Водолеи очень трудолюбивы. И для них важно, чтобы труд оценивали по заслугам. Они не переносят лицемерие. Чувствуя откровенность, Водолеи будут честны. Никогда не смогут простить предательство со стороны любимого человека.

Представители знака хорошо владеют разгаром эмоций. Они четко представляют картину, когда эмоции берут верх. Начиная конфликт с Раками, будьте уверены, что проиграете. К тому же представители знака крайне злопамятны, не удивляйтесь, когда они припомнят вам, что было месяц, а может и год назад.

Представители знака мудры. Они готовы использовать любые оправдания против того, кто хотел бы их обмануть. Обычно после ссоры Близнецы чувствуют себя, будто опустошили то, что давно таилось. Они довольно продуманы в отношениях. Близнецы проявляют себя полностью, когда появляется возможность выиграть спор. Они готовы заставить человека никогда не повторять таких передряг.