Таролог назвала знаки, которые не умеют копить деньги

Таролог Саона составила список знаков зодиака, представители которых не умеют копить деньги.

Стрельцы — свободные духом люди, которые любят исследовать и испытывать новые вещи. Они верят в жизнь в полной мере, даже если это означает, что они будут лишены денег к концу каждого месяца. Стрелец может заказывать еду из ресторана, покупать вещи без надобности или спонтанно отправиться в путешествие, даже если в карманах практически пусто.

Представитель знака Весы может быть безответственным, когда дело доходит до управления финансами. У них есть привычка тратить слишком много за один месяц и по большей части в кредит. Часто Весы оказываются в ситуации, когда им не хватает средств, чтобы рассчитаться с долгами. Такое отношение к деньгам обуславливается характером Весов, которые нередко сначала делают, а думают после.

Близнецы — социальные бабочки, которые любят вечеринки и тратят деньги на ненужные вещи, которые действительно им не пригодятся. Реализация происходит с ними после того, как их расход заканчивается, и они смотрят на свой банковский баланс. В таких ситуациях представители знака проявят предусмотрительность, жаль, что слишком поздно.

Овны щедры и никогда не говорят «нет», если кому-то нужна финансовая помощь. Но мягкая и щедрая природа иногда стоит им слишком дорого, и в итоге они банкротятся, в основном за счет других людей. Хотя Овны со всей ответственностью относятся к своему положению, они нередко попадают в нестабильные ситуации, особенно, если их траты в основном касались семьи и благоустройства жизни.

Они любят технологии и, возможно, будут первыми покупателями линейки новых гаджетов. Они пытаются быть ответственными за деньги, но как только они видят что-то новое на рынке, что привлекает их, они не могут не порадовать себя покупкой. По этой причине Водолеи могут быть несовместимы с деньгами. Им трудно грамотно распределять финансы из-за значительных трат.