Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Таролог назвала знаки, которые не умеют копить деньги

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Таролог Саона составила список знаков зодиака, представители которых не умеют копить деньги.

Стрелец

Стрельцы — свободные духом люди, которые любят исследовать и испытывать новые вещи. Они верят в жизнь в полной мере, даже если это означает, что они будут лишены денег к концу каждого месяца. Стрелец может заказывать еду из ресторана, покупать вещи без надобности или спонтанно отправиться в путешествие, даже если в карманах практически пусто.

Весы

Представитель знака Весы может быть безответственным, когда дело доходит до управления финансами. У них есть привычка тратить слишком много за один месяц и по большей части в кредит. Часто Весы оказываются в ситуации, когда им не хватает средств, чтобы рассчитаться с долгами. Такое отношение к деньгам обуславливается характером Весов, которые нередко сначала делают, а думают после.

Близнецы

Близнецы — социальные бабочки, которые любят вечеринки и тратят деньги на ненужные вещи, которые действительно им не пригодятся. Реализация происходит с ними после того, как их расход заканчивается, и они смотрят на свой банковский баланс. В таких ситуациях представители знака проявят предусмотрительность, жаль, что слишком поздно.

Овен

Овны щедры и никогда не говорят «нет», если кому-то нужна финансовая помощь. Но мягкая и щедрая природа иногда стоит им слишком дорого, и в итоге они банкротятся, в основном за счет других людей. Хотя Овны со всей ответственностью относятся к своему положению, они нередко попадают в нестабильные ситуации, особенно, если их траты в основном касались семьи и благоустройства жизни.

Водолей

Они любят технологии и, возможно, будут первыми покупателями линейки новых гаджетов. Они пытаются быть ответственными за деньги, но как только они видят что-то новое на рынке, что привлекает их, они не могут не порадовать себя покупкой. По этой причине Водолеи могут быть несовместимы с деньгами. Им трудно грамотно распределять финансы из-за значительных трат.

Последние новости
Астрологи рассказали, что делать каждому знаку зодиака в период трех затмений
Астрологи рассказали, как подобрать подругу по гороскопу
Нумерологи рассказали, как выбрать профессию по дате рождения человека
Знаки зодиака

Читайте также

Почему нельзя держать дома фото умерших людей

Знак зодиака Овен: гороскоп кармы и характера

5 женских имён, которые мужчины терпеть не могут