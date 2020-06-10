Страсти кипят, но не у всех — любовный гороскоп на 11 июня

Почему некоторые будут кидаться в чувства и эмоции, а другие — наслаждаться спокойными отношениями?

Овен ‌‌

Многих Овнов сегодня ждет серьезное испытание. Расположение звезд может проверить на прочность ваши отношения со второй половинкой. В этот день фортуна не на стороне одиноких Овнов. Возможно, вы слишком подавляете свои чувства и со стороны выглядите неприступным человеком.

Телец

Тельцам сегодня может не хватать романтики. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсируется четким осознанием надежности и преданности любимого человека. На горизонте свободных Тельцов в этот день может появиться новая пассия, с которой у вас могут возникнуть долгосрочные отношения.

Близнецы

Сегодня вы можете сравнить некоторые свои взгляды на жизнь с точкой зрения второй половинки и при необходимости откорректировать их для достижения полного согласия. Одиноким Близнецам не стоит рассчитывать на стремительное развитие нового знакомства.

Рак ‌‌

Ракам желательно проявлять самостоятельность суждений и поступков. Некая авторитетная для вас фигура может вмешаться в отношения с любимым человеком и сделает это, скорее всего, не самым лучшим образом. Одиноким Ракам звезды подсказывают сосредоточиться на ближайших целях.

Лев ‌‌

Одинокие Львы могут заинтересоваться новым коллегой противоположного пола. Скорее всего, ваша симпатия окажется взаимной, но при условии, что вы проявите себя как серьезный и разумный человек. Львы, находящиеся в стабильных отношениях, могут вполне успешно выйти из кризиса.

Дева ‌‌

Астрологический фон этого дня, вероятнее всего, окажется благоприятным как для одиноких Дев, так и для связанных узами стабильных отношений. Свободные представители вашего знака имеют счастливую возможность познакомиться со своим будущим избранником.

Весы ‌‌

Для Весов этот день принесет массу ярких возможностей укрепить свой любовный союз. Одинокие Весы откроют в себе новые грани обольщения противоположного пола. Не исключено, что общение с вами запомнится потенциальному партнеру как яркое и интеллектуальное.

Скорпион

Скорпионам этот день запомнится как максимально активный в общении. Представители вашего знака, находящиеся в длительных отношениях, сегодня смогут посвятить себя любимому человеку. Одинокие Скорпионы произведут приятное впечатление и заинтересуют будущего избранника.

Стрелец

Для Стрельцов этот день, скорее всего, сложится нейтрально, без ярких и запоминающихся событий. Одиноких Стрельцов ждет переосмысление своих предпочтений в отношении любви. Возможно, размышления на эту тему подвигнут вас к более зрелому взгляду на устройство личной жизни.

Козерог

Козероги проявят лидерство в своем союзе. Сегодня ваша вторая половинка, скорее всего, сможет убедиться, что вы найдете выход из любого положения. Одинокие Козероги смогут в полной мере проявить свои достоинства и покорить сердце интересующего их человека.

Водолей

Обидно, если некоторые одинокие Водолеи не заметят трепетную любовь к себе со стороны человека, который всегда находится рядом. Водолеи, нашедшие свою любовь, в этот день не склонны к ярким всплескам чувств. Напротив, сейчас к вам может придти спокойное уважение к любимому человеку.

Рыбы ‌‌

Свободные представители вашего знака готовы планировать долгосрочные отношения, основанные на общих интересах и схожести характеров. Рыбы, связанные обязательствами, могут увидеть новые перспективы своего любовного союза. И на этот раз они готовы к разумному компромиссу.