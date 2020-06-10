Отложите шопинг на завтра — финансовый гороскоп на 11 июня

Почему сегодня стоит разумнее относиться к деньгам и тратить их только на первые нужды?

Овен ‌‌

Сегодняшний день не обещает Овнам легких побед и свершений. Вы можете почувствовать, будто какая-то невидимая сила мешает вам реализовать свои планы. Некоторые дела могут увязнуть в разбирательствах и согласованиях. Также трудности могут быть связаны с ухудшением вашего состояния здоровья. Отношения с коллегами будут напряженными.

Телец

Тельцам не стоит на сегодняшний день строить грандиозных планов и начинать новые проекты. Это очень нестабильный день, когда внешние обстоятельства могут часто меняться, внося помехи в ваши дела и переключая внимание на те дела, которых не было в ваших планах. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, на выполнение которой не требуется много времени.

Близнецы

Близнецам, видимо, сегодня не стоит сразу и немедленно приступать к выполнению поручений начальства. Попробуйте чуть подождать и возможно, начальство сообщит вам об изменении свои намерений и, либо отменит, либо скорректирует свои прежние решения. Причина в том, что внешние обстоятельства могут часто меняться и поведение начальства тоже будет переменчивым.

Рак ‌‌

Буква и нормы закона, а также служебные инструкции – вот что должно стать для Раков определяющим фактором в поведении. Именно из-за нарушений этих правил у вас могут быть сегодня неприятности. Не исключены проверки и ревизии фискальных властей с тем, чтобы поймать вас на нарушениях. Берегите свою деловую репутацию – это самое дорогое, что есть у делового человека.

Лев ‌‌

У Львов это не лучший день для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов, размещения депозитных вкладов и денежных переводов в другие регионы и страны. Работа в составе коллектива может быть сопряжена с трудностями и отсутствием взаимопонимания. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от крупных инвестиций.

Дева ‌‌

Типичные Девы, работающие в сфере услуг, могут столкнуться сегодня с достаточно непостоянными и привередливыми клиентами. Много времени при их обслуживании может быть потрачено впустую. Более того, на вас могут пожаловаться начальству. Старайтесь не проявлять излишней инициативы в делах и строго фиксируйте все пожелания клиентов, не полагаясь на свою память.

Весы ‌‌

Сегодня Весам следует бережно и экономно расходовать свои силы. Энергетический потенциал будет ослаблен, и вы можете быстро переутомиться, если неправильно распределите нагрузку. В ходе работы делайте короткие паузы для восстановления сил. Более всего преуспеют индивидуальные предприниматели, работающие на себя.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть склонны к азартному поведению. А это чревато материальными и финансовыми потерями. Если вы работаете с финансами, то воздержитесь от инвестиций своих личных или заемных денег в совместные проекты. Нежелательно проводить операции по обмену валюты и делать оптовые закупки товара.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов могут возникнуть осложнения при завершении тех или иных дел, проектов. Особенно это типично для строителей, которые хотели бы сегодня передать готовый объект заказчику. В результате могут быть обнаружены недоделки. Поэтому не торопитесь закрывать дела, сдавать отчеты, дабы не пришлось потом возвращаться к ним снова и кое-что переделывать. Также это не лучший день для ведения переговоров.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут возникнуть затруднения при контактах с окружающими людьми. Возможно, вам сложно будет найти взаимопонимание из-за излишне эмоционального отношения к тем или иным вопросам. Не торопитесь давать обещания и доверять обещаниям других людей. Цена слов сейчас понижается.

Водолей

Деньги любят не только счет, но и трезвое разумное к ним отношение. Однако сегодня Водолеи могут быть склонны поддаваться на эмоциональные импульсы при совершении покупок и принятии решений о финансовых расходах. Вместе с тем, разумнее было бы воздержаться от подобных шагов. Планы относительно шопинга пока лучше отложить.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня не лучший день для важных инициатив и начинаний. Особенно это касается времени во второй половине дня. Те действия, которые вы предпримите сегодня, не будут иметь значимых последствий и не принесут ожидаемого результата. Рекомендуется выполнять рутинную работу и не делать ничего принципиально нового.