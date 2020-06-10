Почему опасно быть экстрасенсом

Быть экстрасенсом – круто, ведь можно читать чужие жизни как открытую книгу.

Но что мы знаем о минусах этого дара? О том, почему быть экстрасенсом не только интересно, но и опасно, читайте в этой статье.

Итак, обычно экстрасенсу страшно мешают три вещи:

Сверхчувствительность

Экстрасенсы очень тонко чувствуют все живое, что их окружает. Порой они не могут отделить свои собственные ощущение от тех, которые испытывает человек, находящийся рядом. Во-первых, это неудобно: непонятно, что происходит лично с тобой. А во-вторых, экстрасенс может перенимать на себя чужие неприятные ощущения и проживать их, хотя эти ощущения – совсем не его проблема.

Завышенное самомнение

Нередко экстрасенсы, осознавшие свою силу и то, что так отличает их от других людей, становятся надменными и мнят себя лучше, сильнее и умнее остальных. Этому, конечно, можно найти оправдание: в конце концов, если экстрасенс и впрямь делает что-то особенное, помогая людям, почему бы ему и не считать себя чуть выше обычных людей. Но обычно у экстрасенса возникает сильно завышенное мнение о себе как о сверхчеловеке, равных которому нет, а это негативно сказывается на его психике. С друзьями не пообщаешься, не расслабишься (надо ведь держать лицо), да и вообще обычным человеком себя не почувствуешь. Это довольно напряженное состояние, оно разрушает.

Чрезмерная духовность

...которая не оставляет шансов на ведение хорошей, плотной материальной жизни. Экстрасенсы – люди тонкие, они видят самую суть вещей и несомненно обладают повышенной духовностью. И часто они настолько удаляются от материальных забот, что просто теряют связь с реальностью. Могут возникнуть проблемы с деньгами и здоровьем, но кстати именно эти проблемы и возвращают экстрасенса к обычной жизни. Опытный экстрасенс уже умеет сохранять баланс между духовным и материальным.

Для того, чтобы дар экстрасенсорики не был наказанием, надо работать над собой. Быть экстрасенсом – большой дар, но и огромная ответственность. И необходимо нести ее каждодневно, заботясь о себе.

Дарья Лопушкова