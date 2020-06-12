Отдохните друг от друга — любовный гороскоп на 13 июня

Почему сегодня стоит взять выходной в отношениях?

Овен ‌‌

Если вы пока одиноки, не торопитесь делать оптимистичные выводы из знакомства, завязанного в первой половине дня. Овны, связанные узами обязательств, могут обострить отношения с пассией слишком командным тоном. Помните, что в союзе оба имеют равные права.

Телец

Для Тельцов в этот день камнем преткновения могут стать некоторые действия друзей. Возможно, кто-то из ближайшего окружения захочет осложнить ваши отношения со второй половинкой. Одиноким Тельцам в этот день не стоит прибегать к посторонней помощи в поисках любви.

Близнецы

Близнецы могут испытывать раздражение против второй половинки. Вполне вероятно, что стоит обсудить проблему, но постараться это сделать максимально корректно. Свободные Близнецы в этот день могут искать сексуальных приключений. Вторая половина дня может принести новое знакомство.

Рак ‌‌

Попытки любимого человека внести новизну в отношения может натолкнуться на ваше нежелание. Если сейчас вы не можете услышать друг друга, перенесите обсуждение на другой день. Одинокие Раки будут иметь успех у противоположного пола, но этот успех важно закрепить.

Лев ‌‌

Одинокие Львы, во второй половине дня постарайтесь контролировать всплеск импульсивности. Вероятнее всего, это может серьезно затруднить устройство вашей личной жизни. Львы, находящиеся в паре, могут проявить упрямство в общении с любимым человеком.

Дева ‌‌

Не исключено, что астрологически напряженный фон дня принесет Девам усталость от семейных отношений. Постарайтесь побыть в уединении, чтобы не поддаться порыву собрать вещи второй половинке. Одинокие Девы также вряд ли почувствуют гармонию с окружающими.

Весы ‌‌

Все важные обсуждения или поездки вместе с любимым человеком постарайтесь совершить в первой половине дня. Одинокие Весы, не проявляйте безрассудства в общении с противоположным полом. Отправляясь на встречу с потенциальным партнером, не ждите немедленного признания в любви.

Скорпион

Отношения неустойчивых пар в этот день могут дать серьезную трещину и даже привести к разрыву. Для прочных романтических союзов это может обернуться несущественной размолвкой. Одинокие Скорпионы в этот день не станут стремиться к долгосрочным отношениям.

Стрелец

Сегодняшний день для Стрельцов во многом проверка на терпение и дипломатичность. Постарайтесь справиться с возможной вспышкой гнева. Уладить недоразумение можно, проявив объективность и хладнокровие. Одинокие Стрельцы могут в корне пересмотреть свои представления о любви.

Козерог

Не исключено, что Козерогов посетят мысли о расставании с партнером. Однако эти размышления стоит подпитывать только в том случае, если вы уже не в первый раз приходите к такому выводу. Одинокие Козероги могут развить чрезмерную активность в поиске своего счастья.

Водолей

Возможно, Водолеи придут к выводу, что преувеличивают серьезность проблем в своем союзе. В одиноких Водолеях может проснуться меркантильность. Не исключено, что вы будете оценивать потенциальных избранников не по схожести интересов и взглядов на жизнь, а по их финансовому состоянию.

Рыбы ‌‌

Утро сегодняшнего дня — идеальное время для укрепления отношений с любимым человеком. Для одиноких Рыб этот день может оказаться чрезвычайно богатым на знакомства с противоположным полом, однако ожидать от них чего-то перспективного не приходится.