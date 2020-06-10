Астролог рассказал, женщины каких знаков отпугивают мужчин

Астрологи считают, что некоторым женщинам не получается построить серьезные отношения с мужчинами из-за сложного характера. Ими были названы три представителя женских знаков зодиака, которые отпугивают мужчин.

По мнению астрологов, женщины, родившиеся под созвездием Овна, обожают все держать под контролем. Они не любят, когда партнер ограничивает их свободу. Именно поэтому Овнам бывает очень трудно подстроиться под мужчину. Своей излишней уверенностью в себе представительницы этого знака отталкивают партнера.

Женщины-Девы — перфекционистки, они ко всем предъявляют завышенные требования.Подобное поведение всегда отражается на отношениях с мужчиной. Девы имеют свое представление об идеальном партнере и вечно ожидают от мужчины большего.

Женщина-Скорпион из-за своей самодостаточности ставит личные интересы выше желаний избранника, не каждый мужчина будет готов быть терпеливым рядом с такой женщиной.