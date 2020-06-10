Знак зодиака Овен: гороскоп кармы и характера

Огненный и властный знак зодиака — что скрывается за ним? Как раскрывается карма Овна во всех аспектах жизни? Как исправить карму? Стоит разобраться подробнее.

Характеристика Овна

Овен — знак огня, что может и так говорить за себя. Люди, рожденные под этим знаком обладают непреклонным характером, а в их душах царит необъятная мощь. Самой яркой чертой характера Овна является его умение идти напролом и добиваться своего. Эти люди настолько сильны и напористы, что им по силам любая ноша. Врожденные лидерские качества и отсутствие страха перед неудачей, дают Овну возможность добавиться всего самому.

Но есть и негативные качества, которыми Овен тоже наделен, например, у него отсутствует способность слушать. Он всегда прав и на этом точка. Такая позиция сильно мешает Овну в любых поставленных задачах. А прежде всего, является помехой к собственному счастью. Вечная прямота и правота Овна создает напряженные отношения с любовниками и друзьями. И вместо того, чтобы извлекать пользу из такой мощной энергии и создавать вокруг себя сказку, он все только разрушает.

Кармическая задача Овна и значение кармы

Большую часть своей жизни Овен проводит в поисках своей ниши и своего предназначения. Для этого знака важно знать какое именно место он занимает и насколько оно значимо. Беспрерывная энергия внутри Овна определяет его карму, давая понять каким может быть человек, у которого столько уверенности внутри. Кармическая задача Овна заключается в том, чтобы быть примером для всех, чтобы быть первым и самым успешным. Воевать за свое место — вот предназначение Овна. Качество война живет в нем с самого детства. Это и есть путь, по которому должен идти Овен.

Кармические законы или как очистить плохую карму

Овен способный идти «по головам» лишь бы достичь цели, может и не заметить как сильно портит свою карму. Он склонен к постоянным скандалам, непониманию и ссорам, что не проходит бесследно для его кармы. Завязываются кармические узлы, распутать которые бывает очень трудно. Наличие кармических узелков негативно влияет на все аспекты жизни Овна, а из-за сильного потока энергии и на его окружение тоже.

Для того, чтобы очистить свою карму и начать наслаждаться жизнью, Овну необходимо перестать зацикливаться на незначительных вещах. Вспыльчивость — главный недуг Овна и именно его нужно как следует проработать. Так же, нужно поменять свое отношение к людям и пускать пар из ушей при любом неправильном слове. У каждого человека есть свои недостатки, Овну нужно смириться с этим.

Овен достаточно тяжело переживает обиды и всегда стремится воплотить в его сторону продуманный план мести. Но такие поступки только усугубляют ситуацию и формируется плохая карма. Чем больше подобных ситуаций, тем сложнее потом отработать карму. Поэтому необходимо умение включать «холодный ум», перед тем как сделать что-то плохое. Никто не говорил, что будет легко. Овну просто необходимо работать над своей неуклонностью и принципами, вот тогда и наступит счастье!