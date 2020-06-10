Самые злопамятные знаки зодиака

Гороскоп подсказал нам, какие знаки зодиака хранят обиду на человека очень долго.

Начнем с Тельцов. Тут надо держаться настороже – они отлично умеют не показывать, что находится внутри. А если мы вспомним о том, что Тельцы с трудом прощают нанесенные обиды – мести можно ожидать в любой момент. «Ничего не предвещало беды» - ага, это про Тельцов. Просто пришло время, и блюдо стало достаточно холодным, чтобы его подать.

Компанию Тельцу в вопросе непрощения может вполне составить и Дева. Однако, надо отдать ей должное – она будет искренне стараться простить и даже возможно, говорить об этом своему обидчику. Но, если у Девы появится шанс отомстить, будьте уверены, она им воспользуется. Так что дважды подумайте, прежде чем обидеть Деву.

И еще один знак с хорошей памятью, о, соответственно, и злопамятностью – это Козерог. Он крайне чувствителен к разнообразной критике и сразу записывает критикующего в разряд своих личных врагов. А так как Козерог славится своей консервативностью и упорством, придется очень сильно постараться, чтобы изменить его мнение о произошедшем.

Со стратегией и отлично продуманным планом мести в обществе злопамятных знаков появляется Скорпион. В общем-то, этого от него и ожидали – все знают, как больно и неожиданно он жалит. Главное, не расслабляться в то время, когда он находится в благостном состоянии и постараться максимально его задобрить.

И, конечно же, в вопросе затаенной обиды (особенно по малейшему пустяку) нельзя не вспомнить Рака. Этот знак, будучи очень ранимым, обижается довольно часто, при этом необоснованно. Однако, в отличие от предыдущих товарищей, свою обиду сразу показывает и тем самым, дает возможность исправить ситуацию. Если же извинения не сработали – точно отомстит.

Диана Сабитова