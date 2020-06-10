Не пропустите астропрогноз на 15-21 июня

Заждались наших новых видеогороскопов? Мы так и думали! Впереди новая неделя и новый обалденный астропрогноз на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

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И если вы вдруг пропустили гороскоп на эту неделю (8-14 июня), то быстрее нажимайте на кнопку «плэй» последнего гороскопа и корректируйте свои планы.