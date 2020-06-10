4 знака зодиака, которых невозможно обмануть

Все лгут. Хотя бы один раз в жизни вы говорили неправду. На свете немало людей, которые доверяют всем и во всё верят. Но есть и другие люди — с развитой интуицией. Их просто так не проведёшь.

Какие же знаки зодиака чувствуют ложь на подсознательном уровне?

Рак. Так как этот знак зодиака отличается от других талантом манипулировать людьми и просто отменно лгать, то и обмануть Раков очень сложно. Целеустремлённые личности, на пути к цели они получают разные полезные навыки. С самого детства хорошо разбираются в людях. Один из самых хитрых знаков зодиака.

Дева. Может чувствовать настроение человека, а также эмоции, которые он в данный момент испытывает. Чтобы как-то обмануть подобного человека нужно обладать просто огромным опытом вранья и багажом знаний. Даже если Дева недавно знакома с человеком, то интуиция подсказывает возможную ложь в разговоре. Такие личности всегда ведут себя осторожно, иногда даже слишком и никогда просто так рисковать не будут.

Скорпион. Развитое «шестое чувство». Умные люди с отличной памятью. Это и помогает Скорпионам разоблачать лжецов. Их очень сложно обвести вокруг пальца. Этот знак зодиака всегда проводит собственное «расследование». Ведь им надо докопаться до истины. Вопросы с подвохом, постоянное давление - «поплыть» может кто угодно.

Козерог. Внимательные люди, которые практически не упускают даже самых мелких деталей. Ведь они знают, что именно там спрятан основной, глубинный смысл. Большую ложь увидеть может каждый, а вот мелкий коварный хитрый замысел способен распознать только профессионал.