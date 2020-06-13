Откроются широкие возможности – гороскоп на неделю 15-21 июня

Гороскоп на неделю 15-21 июня 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Тайный покровитель будет поддерживать Овнов на этой неделе. Если вы ожидаете повышения в должности, то можете получить протекцию и заручиться поддержкой влиятельных людей. Также вам откроется возможность урегулировать некоторые сложные и запутанные вопросы, нежелательные для широкой огласки. У многих Овнов улучшаются отношения с родителями – это особенно вероятно, если вы самостоятельно ограничите свои инициативы. Также это хорошее время для духовных практик, занятий йогой, цигуном, медитацией в условиях тишины и уединения.

Телец

Звезды советуют Тельцам больше общаться с друзьями и незнакомцами на этой неделе. Усиливается ваша интеллектуальная активность, любознательность, возрастает потребность в получении новых впечатлений. Рекомендуется больше времени уделять расширению кругозора, приобретению полезных навыков и знаний. Это прекрасное время для учащихся в вузах и колледжах — вы будете учиться с удовольствием, и знания будут быстро закрепляться. Можно поступать на экспресс-курсы по повышению профессиональной квалификации. Успешно проходят путешествия в компании с друзьями. Планы и дела могут меняться на ходу, спонтанно. При этом вас могут ждать приятные сюрпризы. Завсегдатаи общения в социальных сетях расширят круг друзей.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет хорошее время для изменений в карьере и смены места работы. Возможно, в той организации или фирме, где вы работаете, изменится структура и это благотворно отразится и на вашем профессиональном положении. Также вы почувствуете, как усиливается ваш энергетический потенциал. Вы сможете добиться выдающихся результатов в спорте, установив личные рекорды. Многие станут более заметными и привлекательными для представителей противоположного пола. Не исключена интимная связь с человеком, занимающим более высокое по статусу положение. Именно в такие дни могут начаться служебные романы, если к этому уже были предпосылки. Также это хорошее время для борьбы со своими вредными привычками. Смелее идите на перемены и у вас все получится.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя складывается удачно для укрепления и развития партнерских отношений. Со второй половинкой устанавливается полное взаимопонимание. Вы сможете спокойно обсуждать любые спорные вопросы и приходить к компромиссным решениям. Важно затронуть темы, связанные с юридическим оформлением имущественных прав и подписывать соответствующие документы. Хорошо проводить обряд венчания. Возможно, вы получите приглашение на свадьбу в качестве гостя. Удачное время для свадеб, помолвок, обряда венчания и свадебных путешествий. Другим позитивным направлением может стать учеба и подтверждение своей квалификации путем сдачи экзаменов. Хорошо пойдут дела у тех студентов, которые сдают зачеты, пишут дипломные работы. Открытый и доброжелательный стиль поведения повысит вашу популярность в обществе.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам рекомендуется больше времени и внимания уделять своему здоровью. Если вы давно собирались сходить к врачу, то самое время сделать это. Можно начинать диеты с целью избавления от лишнего веса. В это время ваш энергетический потенциал будет достаточно высоким, поэтому вы можете ставить перед собой масштабные задачи. Хорошо проводить полную инвентаризацию хозяйства, перебирать вещи в шкафах, избавляясь от всего старого и ненужного. Очистив шкафы и полки от хлама, вы, тем самым, впустите обновленную энергию в свой дом и сами почувствуете прилив сил. Это исключительно удачное время для замены вредных привычек полезными.

Дева ‌‌

Эта неделя может стать счастливым временем для влюбленных Дев. Вас ждут признания, предложения руки и сердца, подарки и приятные сюрпризы. Это прекрасное время для знакомства партнера с родителями и родственниками. Можно объявлять о помолвке и появляться вместе с любимым человеком на публичных мероприятиях. Супружеская связь тоже укрепляется. Гармония в интимных отношениях приводит к улучшению качества брака в целом. Также это хорошее время для творчества, спортивных состязаний, хобби и приятного беззаботного времяпрепровождения. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, концерты, театрализованные представления, дискотеки. Вы можете увлечься каким-то интересным занятием.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют сосредоточиться на решении хозяйственно-бытовых вопросов. В каждом доме и каждой семье всегда есть, что улучшить, усовершенствовать, починить или отремонтировать. И такие вопросы в эти дни будут решаться на редкость легко и быстро. Возможно, вы затеете генеральную уборку с покупкой новой мебели или глобальной перестановкой старой. Не исключено, что в доме появится новое домашнее животное, например щенок или котенок. Могут затянуть работы на садово-огородном участке. Так или иначе, но преобразования в жилище могут значительно улучшить условия жизни, сделав их более комфортными и просторными. Используйте это время для наведения порядка в окружающем вас пространстве.

Скорпион

У типичных Скорпионов на этой неделе будет много поездок, впечатлений и интересного общения. Если у вас на повестке дня стоят важные дела, то можно использовать весь потенциал имеющихся у вас деловых и человеческих связей для решения вопросов. Вам обязательно окажут содействие. Также это весьма бурный и приятный период для влюбленных, которые совсем недавно познакомились. Это хорошее время для учебы, творчества, и всего того, что может вас по-настоящему увлечь. Больше времени проводите с маленькими детьми – они откроют для вас свой волшебный и чарующий мир сказок и приключений, а вы сможете привить полезные навыки ребенку. Возможно, вы найдете для себя увлекательное занятие.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе в приоритете две позитивные темы: деньги и семья. Возможно, ваши финансовые возможности вырастут, и вы сможете сделать крупные покупки для дома. Также вам могут оказать материальную поддержку родственники, родители. Отношения в семье улучшаются и появляются благоприятные шансы для решения вопросов по благоустройству жилищных условий. Это удачное время для покупки мебели, осветительных приборов и бытовой техники. Можно заниматься ремонтными работами в квартире. Это хорошее время для для проведения торжеств и праздничных мероприятий. Если у вас есть загородный дом и участок земли, то самое заняться благоустройством участка, начать строительные работы.

Козерог

Звезды советуют Козерогам использовать эту неделю для учебы и знакомств. Вы можете почувствовать в себе необычайную подвижность, легкость и готовность много и увлеченно общаться с окружающими людьми. Если вы давно не связывались с друзьями и приятелями, то встречи и беседы по телефону восполнят пробелы. При этом важно самим проявлять инициативу в контактах. Также это прекрасное время для новых знакомств, расширения круга общения. Возможно, друзья и родственники пригласят вас в загородную поездку на дачу или на природу на пикник. Общение с людьми будет радовать вас. Благодаря своей коммуникабельности вы сможете намного быстрее и легче решать важные дела – окружающие люди с готовностью помогут вам.

Водолей

Водолеям на этой неделе захочется тишины и уединенности. Успешно пойдут дела у тех, кто занимается изучением духовных практик, работает над самосовершенствованием, преодолением внутренних комплексов, стремится обрести внутреннюю гармонию с использованием техники йоги, аутогенной тренировки, цигуна и даосской философии. Усилия, направленные на обретение духовного и физического равновесия, не будут потрачены напрасно. В эти дни намного эффективнее действие молитвы, мантр. Не исключено, что на неделе вы почувствуете усиление аппетита. Если у вас есть проблемы с лишним весом, то лучше сознательно ограничить себя и посидеть на легкой фруктовой или кефирной диете. В противном случае вы можете очень быстро набрать несколько лишних килограммов. Вырастут доходы от выполнения частных заказов.

Рыбы ‌‌

Рыбам на этой неделе рекомендуется строить планы на будущее и активнее сотрудничать с окружающими. С одной стороны, укрепляется круг дружеского общения, благодаря чему вы можете получить реальную поддержку и помощь. С другой — кому-то из друзей может понадобиться ваша поддержка. В эти дни успешно развиваются любые неформальные отношения. Если вы занимаете активную социально-политическую или общественную позицию, то можете получить приглашение вступить в партию или заняться общественно полезным трудом (волонтерством). Можно посещать клубы по интересам, записываться на курсы обучения. В любом случае, вам будет очень комфортно в кругу людей, которых интересуют те же вопросы, что и вас.