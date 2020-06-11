Мыслите стратегически — финансовый гороскоп на 12 июня

Почему сегодня стоит подумать о своем экономическом будущем?

Овен ‌‌

У Овнов в делах может сложиться нестабильная ситуация. Не торопитесь сегодня делать выводы относительно своей работы и взаимоотношений с начальством. Основная сложность этого дня в том, чтобы сохранять стабильность и надежность в собственном поведении. Если вы не выполняете взятых на себя обязательств, то в работе будут проблемы.

Телец

У Тельцов сегодня не лучший день для организации деловых встреч и обсуждения вопросов делового сотрудничества. Этот день хорош для рутинной работы, когда требуется серьезно сосредоточиться на деталях. Для торговцев, консультантов, посредников и водителей транспорта день неблагоприятен, поскольку возрастает вероятность допустить ошибку.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам воздержаться от инвестиций в развитие бизнеса, закупку технического оборудования, средств производства. Прежде всего, это касается масштабных проектов, требующих привлечения внешних заимствований. Это не лучший день для регистрации акционерного общества. Работа в составе коллектива может привести к путанице и спорам.

Рак ‌

Звезды советуют Ракам сдерживать свою критичность в отношениях с деловыми партнерами или клиентами. Да, сегодня вы будете способны точно подмечать ошибки и недостатки в поведении других людей. Но это не означает, что их обязательно надо озвучивать. В противном случае конструктивной работы не получится.

Лев ‌‌

Если у Львов в работе начнутся препятствия, причину которых вам не сразу удастся узнать, то ищите ответ во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют внимательнее относиться к деталям в работе. У профессионалов не бывает мелочей. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег, даже если эти замечания справедливы.

Дева ‌‌

Сегодня хороший день для тех Дев, кто занят выполнением привычной работы, которую хорошо знает и умеет. Сейчас не нужно ничего усовершенствовать и предлагать новые решения. Выполняйте добросовестно свои обязанности, и все будет замечательно. Воздержитесь от планирования. Наиболее проблемно этот день сложится для представителей творческих профессий.

Весы ‌‌

Это непростой день для тех Весов, кто занимает руководящие должности и кому предстоит принимать важные управленческие решения. Постарайтесь, прежде чем что-то важное делать, просчитать все возможные варианты решения вопроса. Если приемлемого решения не находится, то лучше отложить его на будущее. Ошибки в принятии решений могут привести к серьезным убыткам.

Скорпион

Деловая переписка сегодняшнего дня может не приблизить Скорпионов к решению вопросов, а скорее отдалит их. Это связано с тем, что вы можете не понять смысла того, что вам пишут, или вас могут неправильно понять. В результате может получиться путаница. Также это не лучший день для перевозки грузов на дальние расстояния.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов возрастает вероятность понести убытки от рискованных финансовых операций. Если вы можете отложить проведение банковского платежа или открытие банковского счета, то так и поступите. В противном случае это может привести к зависанию денежного перевода или иным проблемам.

Козерог

Сегодня побеждают те из Козерогов, кто умеет стратегически мыслить и планирует свои действия, просчитывая их на много ходов вперед. Это хороший день для сотрудничества между начальством и подчиненными. Вы можете полагаться на надежность в поведении вышестоящего начальства и подчиненных. Вместе с тем, сейчас не время для подписания соглашений о сотрудничестве.

Водолей

Сегодня у Водолеев будет множество больших и маленьких дел. Однако из-за склонности браться сразу за все дела вы рискуете распылить свои силы и так в итоге ничего не добиться. Кроме того, в отношениях с коллегами будет повышен градус критичности, что тоже не всегда благоприятно отразится и однозначно будет отвлекать от работы. Старайтесь сосредоточиться на главном направлении и не отвлекаться от дела.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для страхования недвижимого имущества от тех или иных видов материального ущерба. Также можно заниматься урегулированием вопросов наследства. Вместе с тем, нежелательно заниматься финансовыми спекуляциями, особенно играть на фондовой и валютной бирже. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от оптовых закупок товара с целью перепродажи.