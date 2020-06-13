Воздержитесь от резких движений — любовный гороскоп на неделю 15-21 июня

Любовный гороскоп на неделю 15-21 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам не до бурной личной жизни, но звезды советуют поддерживать связь с любимым человеком (или несколькими объектами симпатии, если вы еще не сделали выбор). Не стоит планировать свидания на понедельник и воскресенье: в эти дни вы уязвимы, ваши мысли вряд ли будут заняты романтикой.

Телец

Влюбленные Тельцы на этой неделе уже пришли к определенным выводам, но вошли во вкус оценок и хотят дальнейшей пищи для размышлений. Информация придет, но по частям и из разных источников. В период с 16 по 18 июня не бойтесь в мягкой форме проявить свою эксцентричность: партнеру она понравится.

Близнецы

Близнецы на этой неделе подводят в делах сердечных промежуточные итоги, но ставить точку рано. Даже если ваше терпение на исходе, стоит дать партнеру еще один шанс, а себе - еще пару недель для размышлений и уточнения своих ценностей. Стать тверже в своих новых принципах вам помогут дни 19-20 июня.

Рак ‌‌

Неделя перед затмением сделает влюбленных Раков ранимее. Пик уязвимости придется на период с пятницы по воскресенье. Звезды советуют взять тайм-аут и «обет молчания», пока вы не разобрались со своими мыслями и чувствами. Если вам есть что сказать, озвучивайте свои соображения воскресным вечером.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам не удастся навести резкость на свою прошлую и будущую личную жизнь. Возможно, вам даже придется признать поражение и отступить в тень. Но в таком положении дел есть и плюсы: можно отсрочить переход к неприятному новому формату отношений, балансировать дальше на черте выбора.

Дева ‌‌

Влюбленным Девам события этой недели дадут часть ответов, но вопросов все равно будет больше. Не стоит рвать связи с прежним партнером и общими друзьями. Даже если вы увлечены новым романом, не стоит ставить крест на прошлых серьезных отношениях: велика вероятность того, что вы в них еще вернетесь.

Весы ‌‌

На этой неделе Весы с легкостью поддерживают нейтральные контакты со своими пассиями и поклонниками, но никого не подпускают к себе близко. Свободные или недовольные своими отношениями Весы таким образом дальновидно оставят себе возможность выбора на будущее. Наиболее гармоничный день — 19 июня.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы проведут эту неделю в тщетных стараниях подобрать ключ к чужим капризам, с переменным успехом. Разумнее отложить такие попытки до воскресного вечера: в это время, как по волшебству, сами найдутся нужные слова, придет судьбоносная весть от любимого человека или известие о нем.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды советуют расслабиться в первые дни этой недели, а с приближением уик-энда настроиться на одну волну с партнером. Увы, по его (или ее) поведению вам не все будет понятно. Вероятнее всего, вас продолжат интриговать и очаровывать, смещая акценты и не давая четкого ответа.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит выбрать для свидания интервал с вечера 16 по вечер 17 июня, это время их силы и власти. Уик-энд заставит смирить амбиции и ловить каждое слово партнера, в ожидании той или иной формы обратной связи. Вероятно, последует приглашение к продолжению отношений или диалога.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям выбирать для романтической встречи день 15 или 19 июня. Выбирая сценарий, лучше остановиться на варианте «лайт», так как внешний событийный фон не располагает к подвигам и размаху. Чем ближе уик-энд, тем выше вероятность неподходящего настроя и других помех.

Рыбы ‌‌

Рыбам лучше реализовывать свои любовные фантазии в интервале с вечера 16 по вечер 17 июня. Он позволит вам применить те маленькие хитрости, благодаря которым партнер от вас без ума. Тот же эффект даст вечер воскресенья — но помните, что в последний день недели все ваши слова имеют магическую силу.