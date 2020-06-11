Судьба готовит счастливый случай — гороскоп на 12 июня

20-21 лунные сутки. Сегодня сближение Луны с Марсом и Нептуном подогревает бурные страсти и дурные привычки.

Возможны проявления авантюризма и фанатизма, провокации, скандалы, обиды, ложь и коварство. Опасны импульсивность, неуравновешенность и небрежность. Создаст проблемы ранимость. Возможны убытки, поломки, протечки, травмы, стрессы. Важно сохранять веру: есть надежда на хороший исход, если удачно пройти весь квест. Судьба готовит счастливый случай, дает руку помощи или добрый знак. Тригон Луны к Меркурию поможет найти новости и поговорить по душам. При управлении эмоциями, возрастут ловкость и маневренность.

Овен ‌‌

Сегодня многие Овны развернут тайную активность. Это может быть и нечестная игра, и доброе дело - например, лечение или благотворительность. Велика зависимость от ситуации, настроения, самочувствия. Возможен разговор с близкими людьми на деликатную тему. Если ваши намерения или методы сомнительны, вас могут вывести на чистую воду, не исключен личный конфликт с представителем близкого окружения.

Телец

Тельцам день сулит короткие поездки или прогулки, мотивирующие новости, оживление связей с родней или старыми друзьями. Неплохое время для деловых переговоров, если партнеры и контрагенты вам знакомы и вызывают уважение. Ситуация приглашает к доверительному тону. Подходящий момент для семейных бесед, приватного совещания, личной переписки, частной консультации, просьбы о неофициальной помощи.

Близнецы

Близнецам сегодня нелегко, так как им приходится преследовать противоречивые цели. С одной стороны, необходимо отражать явные или скрытые атаки, с другой, стараться не принимать происходящее чересчур лично (это может кончиться потерей душевного равновесия, деловой неудачей или болезненной личной ошибкой). Стоит исключить инициативы. Не помешают меры против травм, стрессов, обострения недомоганий.

Рак ‌‌

Ракам сегодня пригодится их красноречие и коммуникабельность, а также природное чутье. За благопристойным фасадом событий порой будет таиться неприглядный бэкграунд, в который вам не захочется верить (особенно, если вы верный фанатик какой-то персоны или идеи). Возможны осложнения в путешествии, в общении с иностранцами и иногородними. Не лучший момент для выбора компаньона или страны проживания.

Лев ‌‌

В эти сутки звезды не советуют Львам доверять людям и обстоятельствам: по разным причинам, подвести могут и те, и другие. Лучше не приписывать безупречность и себе: стоит вам оказаться в сомнительной ситуации (возможно, против своей воли), и ваше белое пальто будет испачкано. Чтобы поговорить о том, что вас волнует, вам придется найти подходящий момент, безопасное место и понимающего собеседника.

Дева ‌‌

В этот день Девам важно видеть в своих собеседниках и хорошее, и плохое. Многое зависит от того, на что вы сами сделаете ставку в общении с каждым конкретным человеком, на его достоинства или пороки. Можно оставаться и верными друзьями, и конкурентами (в некоторых случаях, эти линии неплохо уживутся). Подходящий момент для доверительного диалога, психологической консультации, беседы о духовном.

Весы ‌‌

Весам звезды рекомендуют вплоть до ночи сохранять чуткость и бдительность, а также, по возможности, мобильность. День предполагает срочные дела, суету, уязвимость, всплеск забот, ссор, недомоганий, протечек, травм, капризов или иных осложнений. Получит стремительное развитие вчерашний сюжет. Если неприятности миновали вас или ваших подопечных накануне, остается риск столкнуться с ними сегодня.

Скорпион

Сегодня Скорпионы готовы быть страстными и щедрыми, но этого может оказаться недостаточно. Для получения желаемого многим Скорпионам придется прибегнуть к дополнительным уловкам - например, уговорам с искусными психологическими ловушками. Звезды советуют не слишком увлекаться подобными маневрами, так как главным фактором все же будут чувства. Важна подлинная интимность, доверительная атмосфера.

Стрелец

В эти сутки звезды советуют Стрельцам избегать ссор. Можно использовать их как дополнение к начатому диалогу, если вы хороший психолог и не раните своими словами чужие чувства. День подходит для семейного разговора на сложные темы (наследство, помощь родне, охрана владений, покупка или раздел жилья), но с осторожностью. Усилится обидчивость и злопамятность, в доме возможны скандалы и провокации.

Козерог

В этот день Козероги столкнутся с явными или скрытыми препятствиями на пути к выполнению своих благих намерений. Если вы полностью уверены в своей правоте и стойки в принятом решении, звезды советуют не останавливаться на середине пути: успех будет достигнут сегодня или, в крайнем случае, завтра. Не стоит откладывать сложное дело, опасную поездку или неприятную встречу, тянуть с обратной связью.

Водолей

Для Водолеев сегодня есть вероятность убытков. Можно столкнуться с порчей вещей, утечкой средств, обманом, кражей. Не исключено беспокойство в связи с налогом, штрафом. В то же время, есть условия для движения средств и восполнения ущерба. Возможен дополнительный заработок благодаря родственникам, бывшему начальству или давним коллегам, работе в сфере частных услуг или в сложной закрытой области.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы импульсивны, ранимы и склонны потакать своим капризам. Многие Рыбы сами напросятся на неприятности и ссоры. Но большинству Рыб их авантюры и «художества» сойдут с рук. Возможно загадочное везение, покровительство влиятельных сил. Вашей сильной стороной может стать увлеченность, гибкость, маневренность, интуиция или красноречие. В азарте вы можете проигнорировать дискомфорт или боль.