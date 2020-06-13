Затмение ударит по кошельку — финансовый гороскоп на неделю 15-21 июня

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе могут укрепиться отношения с начальством. Возможно, именно вас начальство выберет для выполнения своих особых поручений. И это лишь подчеркнет особо доверительный характер ваших отношений. Звезды советуют вам действовать незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. Нет необходимости публично заявлять о своих намерениях. Чем меньше людей будут знать о ваших планах, тем меньше будет тех, кто способен вам помешать. Наиболее прибыльным может стать труд, связанный с вариантами дополнительной подработки: работе на полставки, по совместительству или удаленно. Также успешно пойдут дела у тех, кто специализируется на выполнении частных заказов. А вот от основной официальной работы доходы могут снизиться. Если вы занимаете руководящую должность, то на этой неделе вам могут поступить ценные сведения, благодаря которым вы сможете составить себе правильное представление о реальной ситуации.

Телец

Для деловой активности Тельцов неделя складывается удачно. При выполнении работы любого уровня сложности вы сможете получить необходимую помощь и поддержку от единомышленников. Многие вопросы сами собой находят приемлемое решение даже без вашего участия. Также вам, возможно, не придется выполнять трудоемкую и монотонную работу. Использование технических новинок позволит резко повысить производительность труда. Используйте эту неделю для интенсивного обмена мнениями и опытом с целью повышения уровня своей квалификации. Сейчас у вас весьма высокий интеллектуальный потенциал и вы сможете за короткий срок постигнуть тонкости профессиональных знаний. Учеба в профессиональных заведениях пойдет легко. Можно отправляться в служебные командировки и на работу вахтовым методом.

Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, эта неделя складывается исключительно удачно. Вы будете способны проявить свои лучшие организаторские таланты. Усиливаются ваши пробивные способности и умение доводить до полного завершения начатые дела. Особенно это относится к тем, кто имеет планы по реформированию условий работы и структуры управления. Можно заниматься мероприятиями по оптимизации бюджета, делать кадровые перестановки. Ключ к успеху связан с отказом от всего устаревшего, утратившего свою эффективность и ориентации на обновление. Рядовые работники могут тоже преуспеть в делах, если будут готовы пойти на перемены. Помните, что перемены на работе на этой неделе могут открыть перед вами новые перспективы для продвижения в карьере. Также это хорошее время для финансовых заимствований и открытия кредитной линии.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе могут активизироваться деловые партнерские отношения. В первую очередь это может положительно отразиться на переговорном процессе. У вас хорошие шансы придти к взаимовыгодному соглашению о сотрудничестве. Если с некоторыми деловыми партнерами были неформальные отношения, то сейчас хорошее время должным образом оформить эти отношения и подписать юридически обязывающий договор. Успешно пойдет сотрудничество с иностранцами и теми, кто живет в других городах и регионах. Другой позитивное направление недели может быть связано с успешной профессиональной учебой. Вы сможете без проблем сдать экзамены по переаттестации. Работники сферы услуг не будут испытывать недостатка в клиентах.

Лев ‌‌

У Львов на этой неделе может повыситься уровень работоспособности. Вы будете способны более энергично браться за дела и справляться с большими физическими нагрузками. В первую очередь это может положительно отразиться на результатах работы тех, кто имеет дело с машинами, механизмами, работает физически. Например, мастера сервисных центров по ремонту автомобилей смогут быстро найти и устранить любую техническую поломку. Также это хорошее время для прохождения производственной практики и стажировки с наработкой полезных навыков в работе. В трудовом коллективе устанавливаются конструктивные отношения с коллегами и подчиненными. Если вас что-то не устраивает в условиях работы, то можно менять график. Сосредоточитесь на текущих делах и старайтесь не откладывать работу в долгий ящик.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут активнее взаимодействовать с деловыми партнерами и клиентами. При работе в сфере услуг у вас не будет недостатка в клиентах. Ваши услуги будут пользоваться большой популярностью. Особенно это относится к тем, кто специализируется на индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Старайтесь подходить к выполнению услуг творчески, чтобы привнести частичку своей индивидуальности и максимально удовлетворить запросы клиентов. Другое позитивное направление связано с сетевым маркетингом. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и увеличить число подписчиков и заказчиков. Вместе с тем это не лучшее время для контактов с иностранцами и для работы вахтовым методом. Не торопитесь сдавать экзамены и зачеты при профессиональном обучении.

Весы ‌

Весам на этой неделе, возможно, предстоит вернуться к ранее прерванной работе и довести дела до полного завершения. Вы будете настроены на энергичную практичную деятельность. Отношения в трудовом коллективе складываются конструктивно, все вопросы решаются оперативно. Это удачное время для проведения ремонтно-строительных работ. Вы сможете своевременно закончить работу над объектами и сдать их заказчику. Также преуспеют все, кто имеет отношение к работе с металлами, техникой и механизмами. Физический труд будет более предпочтительным – вы сможете выдерживать большие физические нагрузки, не чувствуя усталости. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить внимание на улучшении условий труда сотрудников. Хорошее время для анализа отчетной документации и проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе имеют неплохие шансы по наращиванию и укреплению деловых связей. Успешно проходят контакты, поездки, новые деловые знакомства. Многие вопросы удастся быстро и эффективно решить с использованием полезных знакомств. При недостатке своей компетенции можно использовать знания и умения других людей, которые более сведущи в интересующем вас вопросе. Наиболее успешные направления деятельности связаны с торговлей и транспортными услугами. Именно сейчас рекомендуется делать оптовые закупки партий товаров, предназначенных для перепродажи в розничной торговой сети. При необходимости можно обменивать валюту – курсы валют для вашей ситуации могут быть выгодными. Преуспеют социальные работники и консультанты сетевого маркетинга. Бизнесменам рекомендуется заниматься рекламной раскруткой своих проектов.

Стрелец

Основательность и практичность в работе является ключом к успешной деловой активности Стрельцов на этой неделе. Ориентируйте себя на непременное завершение начатых дел и проектов. Ничего не откладывайте в долгий ящик, делайте все сразу с максимальными усилиями. Если у вас оставались незавершенными некоторые дела, то самое время вернуться к ним и все доделать. Экономический эффект от такого стиля работы будет весьма впечатляющим. Вы сможете добиться существенного роста доходов. Наибольшую прибыль может дать ресурс недвижимости. Использование этого ресурса может укрепить ваш бюджет. Успешно поработают строители, коммунальщики, риелторы, работники сельского хозяйства. Также это прекрасное время для составления и анализа финансовых отчетов. Бизнесмены смогут получить полное представление о состоянии своего бюджета. Можно вкладывать деньги с недвижимость и техническую модернизацию.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется больше сил и времени уделить вопросам укрепления и развития деловых связей. Только благодаря активному деловому взаимодействию с другими людьми вы сможете успешно решать свои актуальные вопросы. В эти дни вы можете почувствовать в себе усиление интеллектуальной активности и коммуникабельности. Это будет способствовать привлечению деловых контактов к работе. Если вашей личной компетенции недостаточно, то всегда можно обратиться к знающим людям и делегировать им ту работу, которую вы сами не можете выполнить. В таком подходе и заключается ключ к успеху на этой неделе. Ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев и посредников. Хорошее время для урегулирования вопросов в ходе деловой поездки. Успешно проходит профессиональное обучение. Работа с информацией обретает новый импульс.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть отмечена резким ростом доходов. Особенно это почувствуют те из вас, кто помимо основной работы имеет варианты дополнительной подработки. Это может быть работа во внеурочное время на полставки, по совместительству или на подмене заболевшего коллеги. Также могут вырасти доходы от выполнения частных заказов, в том числе удаленно, на фрилансе. Основной проблемой может стать стремление нерационально потратить имеющиеся финансовые ресурсы. Чтобы избежать ошибок при принятии финансовых решений, старайтесь не планировать на этих днях крупных покупок. Это благоприятное время для оформления к получению всевозможных выплат, положенных вам по закону: субсидий, компенсаций, налоговых вычетов, пенсий и пособий. Предпочтительный стиль работы: делать все необходимое тихо и спокойно, не привлекая постороннего внимания.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе смогут многое сделать для того, чтобы добиться успеха не сейчас, а в ближайшем будущем. Для этого хорошо сосредоточиться на составлении планов. Дело в том, что в эти дни у вас может усилиться дар предвидения. Это поможет избегать текущих неприятностей и почувствовать наиболее перспективные направления в дальнейшем. Кроме составления новых планов можно вносить коррективы в ранее составленные планы. Успешно идет работа в составе творческой группы единомышленников. Особенно это относится к научным исследованиям и проектно-конструкторским разработкам. Собрание акционеров пройдет в выгодном для вас ключе. Рядовые сотрудники фирм могут рассчитывать на получение денежной премии от работодателя. Также вас могут избавить от выполнения монотонной и рутинной работы, предложив более творческий вид деятельности.