Какая старость ожидает Овна

Представители разных знаков зодиака обладают разными характерами и склонностями, а также целями на жизнь.

В зависимости от того, двигались они по направлению достижения этих целей или наоборот – прятали себя так глубоко, чтобы не найти – зависит то, какой будет их старость. О том, какая старость ждет представителей знака Овен, читайте в этой статье.

Овны отличаются импульсивностью и большой энергией, они готовы действовать безостановочно ради исполнения своих желаний. Активность Овнов поражает: им трудно оставаться в покое и зажимать собственную волю. Эти обстоятельства обуславливают характер жизни Овна в старости. Помните этих бодрых старушек и старичков, которым завидуют даже молодые? Они прыгают в проруби, занимаются йогой и бегают марафоны. Это идеальная старость для Овна, который принимает свою природу и знает, что самое главное для него – ощущение жизни и вечной молодости.

Второй тип старика Овна – бизнесмен или бизнесвумен, упорно не желающий уходить на пенсию. Бизнес подстегивает Овна жить дальше, искать новые пути развития, а ответственность за чужие жизни (внуки и сотрудники) делает Овна еще более энергичным и собранным. Вообще самое главное для стареющего Овна – сохранять связь с источником молодости. Овен в возрасте умеет увлечь молодежь своими историями, они настолько яркие и полезные, и Овен так незанудно их рассказывает, что вокруг старушки-Овна или Овна-старика быстро образовывает кружок по интересам, состоящий сплошь из тех, кто помоложе.

В негативном варианте развития событий, если Овен всю жизнь сдерживался и не давал выхода своей неуемной энергии, мы увидим жалкое зрелище: озлобленный и ругающий власть, он сдерживается и дальше, чтобы только не строить свою жизнь самостоятельно, не оглядываясь на других. К сожалению, это полностью противоречит естественной природе Овна и делает из него жалкое подобие Овна, тень того, кем он мог бы быть.

Если жизнь Овна была полнокровной и здоровой, Овен в старости – это по-настоящему красиво. Активный, но уже набравшийся опыта, не такой быстрый, как в молодости, но все еще полный энергии и внутреннего жара.

Дарья Лопушкова