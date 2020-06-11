Самые щедрые мужчины по знаку зодиака

Не гарантируем, что один из представителей этих пяти знаков подарит вам частный остров в океане, но жадничать по мелочам он уж точно не будет.

Авантюрист по натуре, он не будет экономить, если хочет произвести впечатление на женщину мечты. Мужчина-Стрелец не переживает по поводу денег и не страдает от жадности. Он тратит легко и без сожалений. Единственное, чего он хочет взамен, – это искренняя благодарность.

Мужчина-Овен никогда ничего не делает просто так, поэтому не спешите списывать его щедрость на простодушие. Если он решил потратить на вас деньги, ему от вас что-то очень нужно: ваша любовь и преданность, как вариант. На женщину, которая ему не интересна, Овен разоряться точно не станет: он слишком практичный парень для того, чтобы бросать деньги на ветер. Кстати, в семейной жизни его практичность – очень даже полезная черта.

Львы относятся к окружающим немного свысока, поэтому у них есть страстишка к покровительству. Конечно, попасть ко Льву «под крыло» (вернее, под мягкую лапку) могут не все подряд, а только избранные, и если уж вы туда угодили, не удивляйтесь роскошным подаркам и затратным знакам внимания. Мужчина-Лев умеет выбрать красивую вещь и знает, чем порадовать близкого человека. Цените!

Большинство представителей этого знака могли бы написать пособие на тему «Как прожить два дня на сто рублей». Весы умеют экономить, но делают это исключительно ради того, чтобы получить возможность выложить кругленькую сумму за понравившуюся (вам, например) вещь. Им может быть жалко для себя, но никогда – для любимых.

Водолеи – самые большие транжиры Зодиакального круга. Они щедрые не по своей воле: они просто не умеют распоряжаться деньгами. Такой мужчина ради любимой женщины может влезть в долги, даже не осознав, что делает только хуже. Первое время вы будете очарованы его вниманием и дорогими подарками, но при ближайшем рассмотрении его неземная щедрость может оказаться просто глубокой дырой в кармане. Если вы планируете строить с мужчиной-Водолеем серьезные отношения, имейте в виду эту особенность.

Материал с портала SNCmedia