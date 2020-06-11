Таролог назвала знаки, которые не умеют обижаться

Таролог Галина Янко составила список знаков зодиака, представители которых не умеют обижаться.

Во время ссоры Лев поскорее старается выйти из конфликта, представитель знака снижает тон и быстро разряжает обстановку. Недопонимание между Львом и близким человеком, по мнению самого Льва, должно быть исчерпано. Для этого знака важно позитивное общение. Хотя Лев долго думает после происшествий, прежде чем попросить прощения, он не станет держать на вас обиду.

Телец долго остывает после конфликта, но всегда пойдёт навстречу человеку, который ему близок. Представители этого знака Зодиака точно не прощают предательства, хотя мелкие споры проходят мимо их душевной организации. Кроме того, даже если вы сильно ранили Тельца, представитель знака никогда не припомнит вам этого в очередном бытовом конфликте.

Стрельцы настолько привыкли легко относиться к жизни, что на обиды у них просто нет внутренних ресурсов. Сегодня Стрельцы хотят побыть в одиночестве и подумать над бренностью бытия, а завтра они уже позовут вас провести время в баре или сходить вместе на шумную вечеринку. Стрелец не поднимет тему старого конфликта, они отходчивые и легкие на подъем.

Зачастую представители этого знака относятся к обидам через призму своего интеллекта. Это означает, что Овны сначала подумают, стоит ли им переставать с вами общаться, взвесят все за и против, а не будут с горяча раскидываться громкими словами. Если Овен оборвал с вами связь, значит вы действительно совершили что-то ужасное. В ином случае, Овны скорее пойдут на примирение, а не продолжат разжигать конфликт.

Обидеть Козерога будет действительно непросто. Дело не в том, что Козероги прощают вас по доброте душевной, а в том, что они возвышают себя над остальными. Другими словами — им все равно. Задеть человека можно только тогда, когда определенные действия или слова много для него значат, а в случае с Козерогами такой сценарий практически невозможен. Козероги знают, что конфликты с окружающими — это всего лишь внешние факторы, которые не должны западать в душу.