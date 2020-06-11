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Топ-3 самых ранимых знаков зодиака

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Кто-то толстокож, а кто-то обижается на каждую мелочь.

Как понять, можно ли фривольно шутить с тем, кто рядом, или человек настолько чувствителен, что ваш дурацкий юмор принесет ему боль вместо смеха? О том, какие знаки зодиака – самые ранимые, читайте в этой статье.

На третьем месте – Весы

Весы отличаются тонкой душевной организацией, поэтому что бы вы ни сказали, так или иначе это может их ранить. К счастью, Весы сами ненавидят конфликты и душевный дисбаланс, поэтому любые ваши неприятные слова и поступки они до последнего будут трактовать в вашу пользу, но как только терпению Весов придет конец, произойдет что-то из ряда вон. Весы становятся обиженными и даже агрессивными, выплескивают весь свой гнев, однако от этого им легче не становятся, ведь сама природа знака Весы – равновесная, умиротворенная. Так что подумайте трижды, прежде чем злить представителей (особенно представительниц) этого нежного знака.

На втором месте – Лев

Казалось бы, представители знака Льва – горделивые, царственные и даже надменные, уж они-то не должны обижаться на всяких там невоспитанных людишек. Но нет, именно это высокомерие и делает Львов ужасно ранимыми, ведь едва они чувствуют, что кто-то относится к ним без должного уважения, они замыкаются и напрочь лишаются своего прекрасного настроения. Да, Львам необходима похвала и одобрение окружающих, это одновременно их слабое и сильное место.

И на вершине хитпарада – Рак

О, Раки – самые обидчивые, самые мстительные и плаксивые, это правда. Сначала кажется, что им все по барабану, ведь они такие закрытые и непонятно, что их ранит, а что нет, а потом выясняется, что их ранит все. Ваш голос, ваши слова, ваши нелепые действия, ваши бездействия (это особенно ранит), ваш выбор, вся ваша жизнь. Знаком Рак управляет Луна, а она вообще живет циклами, так что постарайтесь вычислить особо опасны периоды в жизни вашего Рака и будьте очень нежны в это время. Полного штиля вам это, конечно, не гарантирует, но от разрушающей рачьей обиды должно упасти.

Дарья Лопушкова

Знаки зодиака

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