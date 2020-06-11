Женская дружба, от какой подруги нужно бежать

И мужчины, и женщины нуждаются в бескорыстных личных отношениях с другими людьми, но дружба между мужчинами и между женщинами протекает по-разному.

В какой-то степени мужчинам проще дружить, потому что они более логичные и рассудительные. Проводились исследования, выявившие, что мужчины в дружеском общении чаще всего обсуждают нейтральные темы, в отличие от женщин. Они говорят о работе, увлечениях, политике и очень дозированно раскрывают свои чувства или какую-либо информацию про свою личную жизнь.

Женщины же более эмоциональны и склонны к близкому и открытому разговору, в связи с чем они меньше контролируют обсуждаемые вопросы. Женская дружба более чувственна, но в то же время она может быть и более манипулятивной. В этом и кроется опасность дружбы между женщинами, и чувство зависти является в ней главным токсичным элементом.

Бывает так, что подруга может сформировать в вас комплекс неполноценности, негативно оценивая ваши начинания и как бы опуская вас с небес на землю. Все эти фразы «нужно быть реалистичной», «там уже все и без тебя схвачено», «кому ты нужна» означают то, что подруга говорит вам: «не развивайся». Не обязательно, что она сама осознает, почему делает это, но для своего же блага постарайтесь дистанцироваться от этого человека.

Конечно, жизнь без подруг была бы тоскливой, поэтому мы не предлагаем отказаться от дружбы вовсе. Просто нужно быть внимательной и стараться адекватно оценивать, что вам говорит ваша подруга и то, как она это делает. И понаблюдайте за собой в общении с подругами не звучат ли из ваших уст нелестные замечания и демотивирующие комментарии?