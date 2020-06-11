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Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги – видеогороскоп на 15-21 июня

Рамблер3 часа назад

Впереди затяжные выходные, летнее настроение и новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

На этот раз мы подготовим вас к твистам судьбы 15-21 июня.

Кого на следующей неделе ждут свидания и пикантные приключения, а кому пора поставить раскладушку в офисе, расскажет практикующий таролог Ольга.

Скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», комментируйте, ставьте сердечки, признавайтесь нам в любви и не забывайте подписаться – скоро тут будет еще интереснее.

Гороскопы

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