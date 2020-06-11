Праздник Нептуна: потеряем самоконтроль и кинемся в соблазны

Три дня с 11 по 13 июня Нептун будет в напряжённых аспектах с Солнцем и Марсом.

Как по заказу в эти же дни вместе с Марсом, напитанным Нептуном по Рыбам, продефилирует и транзитная Луна. Восхитительно! Картина маслом.

Однако такая планетная картина в первую очередь представляется довольно мутной, скользкой, беспокойной, а местами и ядовитой. Подмена понятий, манипуляции, ложная информация и двойные стандарты – это базовая социальная программа таких периодов. Снижение внутреннего самоконтроля и усиление соблазнов, зависимостей, тяги к удовольствиям, выраженный ментально-эмоциональный сумбур – это уровень событий и персональных предпочтений.

Деструктивные связи Солнца Марса и Нептуна – уже традиционно или выводят на чистую воду тайны и заговоры (хороший пример соединения Солнца с Нептуном 4 марта 2018 года – «дело Скрипалей»), объявляют их, либо способствуют их организации именно в это время. Вскрытие конфиденциальной информации или каких-то секретных бумаг, неожиданные находки (и потери) вещей и кладов – также довольно типичная картина для этого времени.

Другой ракурс проявления конфигурации – эффект «демьяновой ухи» (Крылова), как проявления крайнего фанатизма (борьба за идею) в какой-нибудь определённой сфере (как вариант религиозной). К примеру Марс в Рыбах уже после событий в американском Миннеаполисе уж очень наглядно отразил период какого-то не всем понятного массового милосердия и «коленопреклонства», по крайней мере в среде полицейских (Марс). Тем не менее повышенное влияние Нептуна хоть и в негативном виде так или иначе вызывает прилив вдохновения у творческих натур, обостряет чуткость восприятия.

Наконец самая обычная ситуативная проблема на этот период – неуёмная тяга к алкоголю и другим веселящим средствам, искушениям к обманам и воровству. В ближайшие дни возрастает опасность от воды – желательно избегать путешествий по воде, рискованных переправ и водных аттракционов, купания в незнакомых местах, тем более в алкогольном состоянии. Увеличивается риск отравлений самой разной природы (едой, ядами, химикатами, алкоголем, вирусами). Стоит избегать пагубных пристрастий, собственных иллюзий, дурного влияния, сплетен, вовлечения в интриги и идеологические распри.

Serg Korablev