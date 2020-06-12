Сбавляйте темп — гороскоп на 13 июня

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах взывает к прощению и состраданию, советует сбавить темп и усмирить страсти.

Утро - пик волнений и нервозности, возможно продолжение ссор и суеты. Из-за бессонницы или общего перенапряжения вероятно обострение болезней. В течение дня прямой агрессии станет меньше. Можно надеяться на великодушие, милосердие, гостеприимство, вмешательство влиятельных сил, на улучшение, исцеление. Жертвы станут добровольными. Восстановление вероятнее за счет духовных и эмоциональных ресурсов, созданных в прошлом. Если иссякли физические силы, остается шанс одержать в конце моральную победу.

Овен ‌‌

Для Овнов день начнется с волнения или суеты. Возможно плохое настроение или обострение болезни (особенно, если позади бессонная ночь). Звезды спешат заверить, что новых проблем сегодня не предвидится. Вы получите моральное удовлетворение от приключения или благого дела. Удастся скрыть ошибку или сомнительный поступок, замять ссору. Сделав все необходимое, в остальном можно положиться на судьбу.

Телец

Тельцы вплоть до ночи останутся привязчивыми и чувствительными. Возможно, так подействует общая атмосфера или полученная новость. К счастью, это не лишит вас удачи - наоборот, поможет вам остаться в положительном эмоциональном резонансе с вашим окружением. Не стоит медлить с реализацией договора, с путешествием. Помощи лучше искать у людей, близких по крови или духу, либо у старых знакомых.

Близнецы

Сегодня Близнецы чувствуют себя не слишком комфортно, склонны нервничать. Самой напряженной обещает стать первая половина дня: в это время особенно вероятны осложнения, несущие вам чувствительный личный ущерб. Общая уязвимость сохранится вплоть до ночи. Даже если гроза миновала или вы счастливо отделались легким испугом, в эти сутки вам не стоит в спешке начинать новое дело или резко менять курс.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут надеяться на благополучный исход своих приключений. В том числе, в путешествии, при взаимодействии с иностранцами или иногородними. Кто-то влиятельный протянет вам руку помощи. Если у вас нет официальных прав, можно рассчитывать на благородство и доброту в свой адрес. Также, день обещает удачу в научных исследованиях и духовных битвах, позволяет получить моральную поддержку.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют вплоть до ночи оставаться начеку. Явные проблемы маловероятны, но вполне возможны продолжения скрытых негативных тенденций и отзвуки тайных проблем (особенно, в первой половине дня). Также, вас может подводить собственная эмоциональность. Будет трудно сфокусироваться на нужной теме. В доверительных разговорах нужен перерыв. Важные встречи и поездки лучше перенести на завтра.

Дева ‌‌

Девам день помогает оставаться на одной духовной волне со своим окружением. Сходство убеждений, интересов, образовательного уровня или прошлого опыта поможет сделать выбор в пользу дружбы, а не вражды. Супругов примирит моральная ответственность за детей. Но если пропали или подобрели конкуренты, не стоит обольщаться и расслабляться: скорее всего, они не сбежали с поля боя, а сменили тактику.

Весы ‌‌

Сегодня Весы зависимы от обстановки. К счастью, она будет умеренно благоприятной и не позволит ситуации развиваться в нарастающем негативном ключе. Вы получите отдачу от усилий в виде выполнения срочной работы, наведения порядка или излечения от болезни. Возможна помощь от родственников или поддержка из дома. Стоит уделить время своему здоровью, особенно, если завтра предстоит важный разговор.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат нужный им результат (в котором, по правде говоря, и не сомневались). Препятствия будут побеждены или окажутся настолько незначительными, что не смогут повлиять на ход событий. Не исключено, что вы получите даже больше, чем ожидали. Не стоит откладывать или прекращать раньше времени мероприятие, в ходе которого вы настроены продемонстрировать свои таланты во всей красе.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут рассчитывать на потепление домашнего микроклимата, на чужую благосклонность, гостеприимство или временную сговорчивость. Удастся уладить жилищный или семейный вопрос, расширить территорию. В улучшении обстановки сыграет роль ваша персональная политика. Рычагом воздействия на события могут стать ваши щедрые материальные вложения, завоеванные права или заработанный авторитет.

Козерог

Сегодня наиболее активные и мобильные Козероги будут вознаграждены на свою недавнюю настойчивость и веру в успех. Им удастся преодолеть все преграды и выполнить задуманное. Удачно завершится поездка, вылазка, поиск. Если накануне вы решили не искушать судьбу и благоразумно отсидеться в укрытии, еще не поздно предпринять что-то в начале этого дня: вы легко наверстаете многое из мнимо упущенного.

Водолей

Водолеям этот день позволит уладить материальный вопрос, спасти или пополнить бюджет. Лучше сделать акцент на ресурсах, связанных с прошлым - например, заниматься начатыми сделками или погашением имеющихся задолженностей. Все процедуры этих суток требуют тайны. Не стоит привлекать к решению своих финансовых и деловых проблем новых знакомых, лучше, если вам помогут старые друзья или родственники.

Рыбы ‌‌

Рыб ждет напряженное утро. Возможны неприятные последствия волнений, суеты, бессонницы. Не исключены столкновения с домочадцами. Но беспокоиться не о чем: ваши порывы принесут отдачу, и она окажется больше, чем вы надеялись. Вы поймете, что вас не оставили друзья или высшие силы. Истинный секрет вашего успеха будет заключаться в верности личному идеалу или коллективной идее, выбранной в прошлом.