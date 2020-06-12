Полагайтесь только на себя — финансовый гороскоп на 13 июня

Почему сегодня не стоит доверять важные дела коллегам или друзьям?

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов прекрасный день для стабилизации серьезных деловых отношений, установления контактов с целью долгосрочного сотрудничества. Отдавайте предпочтение контактам с людьми, которых вы давно знаете, которые старше и опытнее вас. Воздерживайтесь от излишней инициативности и торопливости.

Телец

Сегодня благоприятный день для тех Тельцов, кто привык долго и упорно работать. Очень важно контролировать свое рабочее время. Планируйте дела таким образом, чтобы начинать с наиболее важного дела, откладывая второстепенные вопросы на вторую очередь. Удачное время для прохождения стажировки и приобретения полезных практических навыков.

Близнецы

Близнецам необходимо полагаться только на самих себя. Только от вашей личной инициативы и чувства ответственности будет зависеть успех в сегодняшних делах. Ваша позиция будет достаточно смелой и в то же время сдержанной, взвешенной. Успешно проявятся ваши таланты в конкурентных видах деятельности. Серьезность в сочетании с творческим подходом – вот что будет характерно сейчас.

Рак ‌‌

Это хороший день для тех Раков, кто имеет неофициальные доходы, либо дополнительную подработку в виде работы на полставки, по совместительству или с неполным рабочим днем. Можно обращаться к работодателю с просьбами о льготах, об участии в ваших расходах на лечение или на проезд к месту работы. Ваши запросы не останутся без положительного ответа.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов благоприятное время для долгосрочного планирования и сотрудничества с друзьями и единомышленниками. Вы способны успешно реализовать себя в рамках коллективного сотрудничества, нежели чем бы работали индивидуально. Усиливается ваши творческие способности. Работодатель может поощрить вас денежной премией.

Дева ‌‌

Сегодня удачный день для тех Дев, кто работает по заранее согласованному плану над долгосрочными проектами. Особенно это относится к руководящим работникам. Уровень доходов будет умеренным, но без скачков и непостоянства. Если у вас имеются несколько статей доходов, то наиболее прибыльной будет стабильная работа.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут преуспеть в вопросах профессионального обучения. Ваша профессиональная репутация значительно укрепится, поскольку вы сможете продемонстрировать свои глубокие познания. Также это хорошее время для коммивояжеров, занятых поисками новых рынков сбыта. Удачное время для проведения рекламных мероприятий.

Скорпион

Сегодня в распоряжении Скорпионов могут оказаться заемные финансовые ресурсы, которыми вы сможете успешно распорядиться. Если вы специализируетесь на партнерском бизнесе, то на ваш банковский счет могут придти партнерские отчисления. Успех будет во многом определяться успешной деятельностью партнера.

Стрелец

У Стрельцов это исключительно благоприятный день для развития и укрепления делового партнерства. Можно вести переговоры и подписывать договора о долгосрочном сотрудничестве. Если вы работаете в паре с деловым партнером, то выгоднее будет делегировать ему часть своих обязанностей – итоговый результат работы от этого нисколько не пострадает.

Козерог

Сегодня благоприятный день для тех Козерогов, кто работает по найму в крупном трудовом коллективе. Отношения с коллегами и с начальством будут складываться конструктивно. Основное внимание рекомендуется сконцентрировать на текущих делах, которые являются неотложными. Важно четко планировать свою работу и не нарушать сроков.

Водолей

Если Водолеи собираются подыскать себе новую работу, то сегодня хороший день для рассылки и публикации резюме в Интернете. Также вы почувствуете усиление творческих способностей, которые благоприятно повлияют на решение нестандартных ситуаций. Успешно поработают сотрудники туристических фирм и издательских домов.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам браться только за те дела, которые вы сможете реализовать и полностью завершить в течение этого дня. Преуспевают работники семейного бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, строители-ремонтники, риэлтеры. Можно с успехом заниматься благоустройством рабочего места. Быстрым темпом пойдет подготовка отчетной документации.