Вкладывайте деньги в себя — финансовый гороскоп на 14 июня

Почему сегодня стоит тратиться исключительно на повышение собственных знаний и внешний вид?

Овен ‌‌

Деловые контакты Овнов могут стать источником проблем. Сегодняшний день может быть связан с неудачными инициативами по установлению деловых связей. Запланированные на этот день деловые встречи могут не состояться или пройти по невыгодному для вас сценарию. Воздерживайтесь от заключения торговых сделок.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам воздерживаться от принятия финансовых решений. Покупки и инвестиции в бизнес вряд ли будут успешными. Гораздо важнее не столько заработать много денег, сколько сохранить те финансовые ресурсы, которые у вас были в начале этого дня. От шопинга пока лучше воздержаться, дабы не создавать себе соблазна потратить все деньги на товары, не являющиеся необходимыми.

Близнецы

У Близнецов это не лучший день для краткосрочного и среднесрочного планирования. Внешние обстоятельства могут часто меняться, и вам придется гибко подстраиваться под них. По этой причине вам, возможно, придется заниматься не теми вопросами, на которые вы ориентировались изначально. Воздержитесь от участия в собраниях, совещаниях – это может стать пустой потерей времени.

Рак ‌‌

Если Раки занимают руководящую должность, то сегодня рекомендуется внимательнее работать с информацией. Возможно, вам будут приходить сведения, не соответствующие реальной действительности. Также вы можете испытывать какие-то ограничения в свободе поведения. Не ищите обходные пути там, где законные действия не приносят результата.

Лев ‌‌

Львам в этот день, возможно, придется столкнуться с некоторой нестабильностью. Если ваша работа связана с частыми поездками и документами, то сегодня следует быть предусмотрительнее. Заранее согласовывайте время деловых встреч и сверяйте планы непосредственно накануне встречи. В последний момент ситуация может поменяться и запланированные дела сорвутся.

Дева ‌‌

Если у Дев имеются долговые финансовые обязательства, которые вы не в состоянии своевременно урегулировать, то сегодня эта тема может стать для вас еще более актуальной. Например, кредиторы могут напомнить вам о долге. Также это не лучшее время для оформления страховки. Заявления о получении кредита в банке могут привести к отказу.

Весы ‌‌

Весам, работающим в сфере услуг, сегодня, возможно, часто придется иметь дело с эмоциональными клиентами, которые будут вести себя нервно и непоследовательно. В результате вы можете потерять много времени впустую. Например, клиент будет долго морочить вам голову, а потом просто откажется от ваших услуг. Старайтесь заранее отсеивать неплатежеспособных клиентов.

Скорпион

Скорпионам важно своевременно и качественно выполнить текущие дела. Сегодня обращайте особое внимание на то, как выстраиваются отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не позволяйте себе высказывать критические замечания или относиться к кому-либо необъективно. Эмоции в этот день лучше пригасить и отодвинуть – они будут вносить помехи в работу.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сконцентрироваться на выполнении текущей работы, той, которую вы хорошо знаете. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так вполне нормально работает. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности. Не полагайтесь на удачливость в делах. Только своим трудом вы способны чего-то добиться.

Козерог

Сегодня у Козерогов не лучшее время для проведения ремонтных и строительных работ, наведения порядка в делах. Желательно не браться за те дела, которые необходимо завершить сегодня. Используйте этот день для учебы, рекламной деятельности, дальних поездок и деловой переписки. Бизнесменам можно заниматься рекламной раскруткой проектов.

Водолей

Достаточно напряженно складывается этот день для тех Водолеев, кто специализируется на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Нежелательно делать оптовые закупки товара на базах с целью перепродажи в розницу. Консультантам сетевого маркетинга лучше пока не устраивать встреч с потенциальными клиентами.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб может уменьшиться доходность от тех видов деятельности, которые, так или иначе, имеют отношение к недвижимости. В частности у риэлтеров может сорваться сделка или клиент откажется от ваших услуг. Неблагоприятное время для капиталовложений в недвижимость, проведения ремонтных и строительных работ.