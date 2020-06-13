Осторожнее с шутками — гороскоп на 14 июня

22-23 лунные сутки. Сегодня квадрат Луны в Овне к Меркурию подпитывает нестандартное чувство юмора.

Возможны остроумные комментарии, рождение нового мема. Но также есть почва для недоразумений, дезинформации, небезобидного троллинга, жонглирования аргументами и фактами, игры на противоречиях. У многих шуток «отравленные стрелы». Общаться и флиртовать лучше с теми, у кого схожее понимание смешного и понятие дозволенного. Не стоит утверждать маршрут, подписывать соглашение. Нежелательно вести важные официальные и семейные переговоры, обсуждать деликатные серьезные темы, проводить консультации и собеседования.

Овен ‌‌

Сегодня Овны нуждаются в общении и изложении своего мнения, но ведут себя по-разному в разных ситуациях. Многие Овны смягчат свой язвительный тон вне дома, но будут злоупотреблять язвительными выпадами и намеками в адрес своих близких. В ходе семейных совещаний, обсуждения жилищных и бытовых проблем звезды советуют чаще проявлять дипломатичность, предлагать варианты и давать собеседникам выбор.

Телец

Тельцам сегодня не помешает удвоить бдительность в общении, в том числе, в случайных контактах. Обстановка станет менее доверительной. Может не совпасть ваше и чужое понимание юмора. Возрастает риск стать жертвой дезинформации, розыгрыша, неадекватной трактовки событий. Стоит внимательнее формулировать свои мысли. С документами и письмами лучше ознакомиться лично, а новость узнать из первых уст.

Близнецы

Близнецам этот день поможет сбросить психологическое напряжение, переключить внимание, в чуть ином ракурсе увидеть будущее. Настроение может поднять новость, шутка, нестандартный комплимент, забавный комментарий, смешное видео или очередной сетевой мем. Собственное красноречие вам сегодня лучше ограничить и высказываться покороче. Также, в этот день стоит отказаться от необязательных платежей.

Рак ‌‌

Сегодня звезды настоятельно советуют Ракам следить за своей устной и письменной речью. Неудачная шутка или некорректная юридическая формулировка создадут вам проблемы (особенно, если вы задели чьи-то интересы). Не помешает внимательнее читать приказы, договоры, инструкции, переводные тексты. Нужна бдительность на совещании, собеседовании. Не стоит принимать близко к сердцу замечания начальства.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам обращать внимание на скрытую подоплеку новостей и посланий (в том числе, приходящих издалека). Под забавной формой важно видеть суть. «Двойное дно» возможно у предложений, комплиментов. Могут стать ловушкой разговорные тонкости иностранного языка. В то же время, вам не стоит делать из таких недоразумений драму, лучше оттачивать на них речевые навыки и чувство юмора.

Дева ‌‌

Девам этот день может принести неоднозначные моменты, прежде всего, связанные с общением и передачей данных. Возможно, вам навяжут нестандартную форму связи, или вам придется поразмыслить над зашифрованной в тексте головоломкой. Не исключены и мелкие испытания психологического плана. Например, в чужой речи могут попадаться коварные неожиданные уколы в ваш адрес, критичные для вашего самолюбия.

Весы ‌‌

Сегодня Весы настроены на легкий приятный диалог, подразумевающий взаимный обмен шутками и комплиментами, но такой формат уместен не везде. Важно учесть контекст события. Официальные встречи, консультации и собеседования потребуют от вас большей сдержанности, ваше веселье могут расценить как признак легкомыслия. Нужна осмотрительность Весам-переводчикам, представителям, руководителям, юристам.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет нестандартная задача или необычный случай. Нештатная ситуация может настигнуть в любой момент, в связи с работой, здоровьем, бытовыми или праздничными хлопотами. Забавные повадки могут чаше обычного наблюдаться у близкого окружения, у домашних животных. Возможны странности в работе сервисов. Не стоит покупать лекарства, заказывать билеты и услуги, прокладывать маршруты.

Стрелец

Сегодня Стрельцы во всем способны увидеть повод для шутки, но звезды намекают, что не стоит шутить серьезными и деликатными вещами. Например, высмеивать привычки близких людей и задевать их слабости. Родителям не стоит язвительно критиковать ранимых детей. Не лучший момент для подтруниваний в интимной обстановке. Свое остроумие лучше приберечь для ситуаций флирта или нейтральной светской тусовки.

Козерог

Козерогов в этот день вновь поджидают ловушки в переговорах. Особенно сложна семейная и супружеская дипломатия. Вам придется считаться с чужим слабостями. Важно ничего не преувеличивать. Ваши собеседники сегодня строптивы и ранимы одновременно, могут обижаться на ваши замечания и тут же вновь напрашиваться на них. Не лучшее время для обсуждения жилищных дел и для консультаций на деликатные темы.

Водолей

Сегодня Водолеев поджидают мелкие приключения в поездках, на прогулках, в компании, при вылазках на природу. В основном, дело ограничится забавными моментами и легким троллингом. Это подходящий момент для флирта, розыгрыша. Все будет сложнее, если кто-то из участников игры раним: придется считаться с его обидчивостью и выбирать выражения. Не стоит шутить на темы, связанные с семьей или здоровьем.

Рыбы ‌‌

Сегодня типичным Рыбам нелегко поспевать за общим темпом, но они стараются. Выручит умение подстраиваться. Однако держать такой ритм вы сможете лишь короткое время. Позже попытка жить на чужих скоростях или общаться в чуждом стиле обернется против вас. Даже если вы вписались в обстановку, вам лучше воздержаться от смелых начинаний наравне со всеми. Стоит отложить важный разговор, дорогую покупку.