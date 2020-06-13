Претензии сойдут на нет — любовный гороскоп на 14 июня

Почему сегодня отношения со второй половинкой наладятся, а претензии растворятся в воздухе?

Овен ‌‌

Астрологический фон дня подтолкнет Овнов к обсуждению наболевших проблем и успешному поиску компромиссов. Вторая половина суток - наиболее удачное время для этого. Одинокие Овны, вы находитесь на пороге встречи со своей судьбой и глобальных жизненных перемен.

Телец

У Тельцов возникнет желание сделать подарок второй половинке. Не стоит откладывать совместный поход в магазин. Впрочем, вы можете выбрать презент и самостоятельно, сделав таким образом приятный сюрприз. У некоторых одиноких Тельцов деловые отношения могут перерасти в романтические.

Близнецы

Позитивное влияние планет заставит быстрее биться сердца одиноких Близнецов. Вполне возможно, что вы почувствуете влечение к хорошо знакомому человеку. Близнецы, находящиеся в длительных отношениях, почувствуют волнение как в начале отношений.

Рак ‌‌

Сегодня Раки готовы настроиться на психологическое состояние любимого человека и понять все нюансы настроения второй половинки. Возможно, вы откроете для себя нечто новое! Одиноких Раков ждет новое знакомство с духовно родственным потенциальным партнером.

Лев ‌‌

Львов ожидает приятный и спокойный эмоциональный настрой. Может быть, у вас появится желание исполнять все желания второй половинки. Для одиноких Львов день благоприятен для новых знакомств. Постарайтесь создать о себе мнение как о успешном человеке.

Дева ‌‌

Одинокие Девы будут пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Успех будет зависеть от силы вашего внутреннего настроя обрести вторую половинку. Семейным Девам звезды рекомендуют не забывать о романтических сюрпризах своей пассии.

Весы ‌‌

Весы, вы сможете рассчитывать на надежное плечо и поддержку любимого человека в сегодняшней трудной ситуации. Для одиноких Весов этот день может стать удачным для проверки отношения к вам потенциального избранника. Это позволит вам сориентироваться в дальнейших действиях.

Скорпион

Возможно, душа многих Скорпионов будет требовать больше романтики. Постарайтесь взять дело в свои руки и устроить любимому человеку незабываемый вечер. Скорпионам в поиске любви судьба даст шанс решить проблемы, мешающие устройству личной жизни.

Стрелец

Одинокие Стрельцы могут рассчитывать на неожиданный и весьма приятный поворот в личной жизни. Стрельцы, имеющие пару, смогут увидеть позитивные перемены в характере любимого человека. Вполне вероятно, что это заставит вас задуматься и о собственных изменениях.

Козерог

Одиноким Козерогам не стоит ждать затишья в общении с противоположным полом. Напротив, встречи порадует вас яркостью и динамичностью. Нашедшие свою любовь Козероги станут более открыто и смелее проявлять свои нежные чувства ко второй половинке.

Водолей

Для многих Водолеев отсутствие яркого сексуального влечения к любимому человеку может быть успешно компенсировано интересным общением. В центр внимания одиноких Водолеев могут попасть яркие личности, с которыми можно незабываемо интересно провести время.

Рыбы ‌‌

Рыбы, ваша доброжелательность и обезоруживающая искренность в отношении второй половинки способна растопить лед после недавней ссоры. У одиноких представителей вашего знака усилится чувственность, что, скорее всего, привлечет к вам множество поклонников.