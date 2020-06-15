Дайте ситуации «созреть» — любовный гороскоп на 16 июня

Почему не стоит принимать какие-либо романтические решения именно сейчас?

Овен ‌‌

Для Овнов астрологические влияния этого дня могут проявиться как повышенная сексуальность и готовность рисковать ради нового чувственного опыта. Одиноким Овнам стоит избегать резкости в общении с противоположным полом.

Телец

Одинокие Тельцы в этот день могут довольно бесцеремонно расстаться с одним из своих поклонников. Вряд ли события этого дня внесут гармонию и в отношения семейных Тельцов. Скорее всего, вам придется отвоевывать право на самостоятельность и независимость решений.

Близнецы

Идеализация любимого человека – вот с чем, возможно, придется бороться Близнецам. В ином случае объект вашей страсти может не выдержать высоких требований с вашей стороны. Одиноким Близнецам во избежание сплетен стоит держать в тайне вспыхнувшую симпатию.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают Ракам, что сегодня не время идти на поводу у эмоций. Возможно, у вас появится искушение добиться своего, отказав пассии в интимной близости. Однако это только обострит ситуацию. Одиноким Ракам стоит воздержаться от случайной сексуальной связи.

Лев ‌‌

Львам стоит оградить свои отношения с любимым человеком от зависти и козней кого-то родственников. Львы в поиске второй половинки сегодня могут быть склонны к самоанализу. Постарайтесь чтобы попытки разобраться в причинах одиночества не превратились в самообвинение.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня могут окрасить настроение некоторых Дев тревожностью и мнительностью, что внесет в отношения с любимым человеком нешуточный накал страстей. Одинокие Девы, скорее всего, сегодня вы не лучшие собеседники для противоположного пола.

Весы ‌‌

Не исключено, что причиной разногласий с объектом вашей симпатии станет финансовый вопрос. Впрочем, возможно, что только повод для разрядки накопившегося напряжения между вами. Одинокие Весы, не будьте слишком навязчивы в знаках внимания к потенциальному спутнику.

Скорпион

Временный разрыв вашего союза может оказаться наилучшим выходом. Возможно, что вы вновь соединитесь с любимым человеком после переосмысления своих ожиданий в спокойной обстановке. Одинокие Скорпионы могут оказаться в плену своих страхов и комплексов.

Стрелец

Некоторые Стрельцы могут почувствовать незримое присутствие соперника. Постарайтесь не выдать своих опасений, но зорко наблюдайте за развитием ситуации. Одинокие Стрельцы «примерят» на себя образ тайного возлюбленного, но им вряд ли понравится эта роль.

Козерог

Для многих Козерогов сегодняшний день остро поставит вопрос о лидерстве в их любовном союзе, но они вряд ли быстро найдут решение. Одинокие Козероги могут быть настолько поглощены собой, что окружающие потенциальные партнеры могут им быть просто безразличны.

Водолей

Водолеям, состоящим в длительном союзе, не стоит бросаться из крайности в крайность и менять свои решения каждые пять минут. Дайте ситуации «созреть», а уж потом принимайте взвешенное решение. Одинокие Водолеи могут окунуться в водоворот виртуального общения.

Рыбы ‌‌

Если в этот день вам не понравятся какие-то слова или действия объекта вашей страсти, не спешите высказывать претензии партнеру. Напротив, второй половинке нужно ваше понимание и терпение. Одинокие Рыбы готовы пойти на множество хитростей, чтобы найти любимого человека.

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