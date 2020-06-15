Дайте ситуации «созреть» — любовный гороскоп на 16 июня

Почему не стоит принимать какие-либо романтические решения именно сейчас?
Для Овнов астрологические влияния этого дня могут проявиться как повышенная сексуальность и готовность рисковать ради нового чувственного опыта. Одиноким Овнам стоит избегать резкости в общении с противоположным полом.
Одинокие Тельцы в этот день могут довольно бесцеремонно расстаться с одним из своих поклонников. Вряд ли события этого дня внесут гармонию и в отношения семейных Тельцов. Скорее всего, вам придется отвоевывать право на самостоятельность и независимость решений.
Идеализация любимого человека – вот с чем, возможно, придется бороться Близнецам. В ином случае объект вашей страсти может не выдержать высоких требований с вашей стороны. Одиноким Близнецам во избежание сплетен стоит держать в тайне вспыхнувшую симпатию.
Звезды подсказывают Ракам, что сегодня не время идти на поводу у эмоций. Возможно, у вас появится искушение добиться своего, отказав пассии в интимной близости. Однако это только обострит ситуацию. Одиноким Ракам стоит воздержаться от случайной сексуальной связи.
Львам стоит оградить свои отношения с любимым человеком от зависти и козней кого-то родственников. Львы в поиске второй половинки сегодня могут быть склонны к самоанализу. Постарайтесь чтобы попытки разобраться в причинах одиночества не превратились в самообвинение.
Астрологические влияния этого дня могут окрасить настроение некоторых Дев тревожностью и мнительностью, что внесет в отношения с любимым человеком нешуточный накал страстей. Одинокие Девы, скорее всего, сегодня вы не лучшие собеседники для противоположного пола.
Не исключено, что причиной разногласий с объектом вашей симпатии станет финансовый вопрос. Впрочем, возможно, что только повод для разрядки накопившегося напряжения между вами. Одинокие Весы, не будьте слишком навязчивы в знаках внимания к потенциальному спутнику.
Временный разрыв вашего союза может оказаться наилучшим выходом. Возможно, что вы вновь соединитесь с любимым человеком после переосмысления своих ожиданий в спокойной обстановке. Одинокие Скорпионы могут оказаться в плену своих страхов и комплексов.
Некоторые Стрельцы могут почувствовать незримое присутствие соперника. Постарайтесь не выдать своих опасений, но зорко наблюдайте за развитием ситуации. Одинокие Стрельцы «примерят» на себя образ тайного возлюбленного, но им вряд ли понравится эта роль.
Для многих Козерогов сегодняшний день остро поставит вопрос о лидерстве в их любовном союзе, но они вряд ли быстро найдут решение. Одинокие Козероги могут быть настолько поглощены собой, что окружающие потенциальные партнеры могут им быть просто безразличны.
Водолеям, состоящим в длительном союзе, не стоит бросаться из крайности в крайность и менять свои решения каждые пять минут. Дайте ситуации «созреть», а уж потом принимайте взвешенное решение. Одинокие Водолеи могут окунуться в водоворот виртуального общения.
Если в этот день вам не понравятся какие-то слова или действия объекта вашей страсти, не спешите высказывать претензии партнеру. Напротив, второй половинке нужно ваше понимание и терпение. Одинокие Рыбы готовы пойти на множество хитростей, чтобы найти любимого человека.
Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.