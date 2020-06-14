Усиливается интуиция — финансовый гороскоп на 15 июня

Сегодня вы сможете плодотворно продумать расходы на несколько месяцев вперед.

Овен ‌‌

В этот день деньги сами будут идти в руки к Овнам. Главное – не лениться и проявлять активность и фантазию. У вас будет особое чутье к финансам, и вы сможете безошибочно угадывать, какая работа окажется наиболее прибыльной. Также это хороший день для урегулирования вопросов карьерного роста. Вашу работу может положительно оценить вышестоящее руководство.

Телец

Звезды советуют Тельцам использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний и расширения географии бизнеса. Ваш авторитет повысится во многом благодаря тому, что вы сможете показать свои глубокие познания в профессии. Хороший день для тех, кто совмещает работу с учебой. Свободное время используйте для личностного развития.

Близнецы

Сегодня звезды ждут от Близнецов умения не только брать материальные ценности, но и отдавать их, делиться ими с другими людьми. Рекомендуется заниматься благотворительностью, делать финансовые пожертвования нуждающимся. Это особенно важно, если вы являетесь владельцем собственного бизнеса.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков усиливается интуиция, и вы сможете предвидеть некоторые события на шаг вперед. Это особенно полезно для тех, кто в данное время занимается вопросами краткосрочного и среднесрочного планирования. Также вы сможете предвидеть на шаг вперед некоторые неприятности и своевременно уклоняться от них. Успешно складывается сотрудничество с деловыми партнерами.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов благоприятный день для выполнения текущей плановой работы. Успешно складывается сотрудничество между начальством и подчиненными. С обеих сторон наблюдается взаимопонимание и взаимная поддержка. Ваш труд не останется незамеченным и будет оценен по достоинству.

Дева ‌‌

Сегодня Девы смогут успешно реализовать свой творческий потенциал. Усиливаются ваши пробивные способности и умение решать нестандартные задачи. Во многом ваш успех будет зависеть от уровня профессиональных знаний и умения использовать эти знания на практике. Хорошее время для обмена валюты и оптовых закупок товара.

Весы ‌‌

Весам необходимо ориентировать себя на те дела, которые сегодня можно довести до завершения. Преуспевают те, кто работает с недвижимостью, в жилищно-коммунальном и городском хозяйстве, занимается выполнением сельскохозяйственных работ, озеленением, ландшафтным дизайном. Успешно идет работа по подготовке финансовых и статистических отчетов.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов наиболее успешное и перспективное направление деятельности будет зависеть от деловых контактов. Вы сможете добиваться позитивного решения вопросов совместно с другими людьми, использую имеющийся у вас ресурс деловых связей. Также это хороший день для торговли и консультаций.

Стрелец

Благоприятные отношения с коллегами из трудового коллектива являются для Стрельцов условием роста доходов. Наиболее преуспевают те, кто работает по найму и занимает подчиненные должности. Также это хорошее время для увеличения производительности труда за счет использования технических приспособлений. Труд инженеров и мастеров сервисных центров по ремонту техники будет в полной мере востребован.

Козерог

Сегодня типичные Козероги смогут проявить творческий подход и добиться решения некоторых вопросов, которые не удастся решить традиционными методами. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере услуг и чья профессия призвана сделать жизнь людей приятнее и красивее. В первую очередь это относится к индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений.

Водолей

Это благоприятное время для тех Водолеев, кто работает на дому или имеет несколько источников доходов помимо основного. Наиболее успешной будет та работа, которая проходит в условиях уединения и комфорта. Старайтесь вести себя незаметно, не раскрывайте свои планы никому. В этом случае никто не сможет вам помешать.

Рыбы ‌‌

Работа типичных Рыб с информацией является наиболее успешным на сегодняшний день направлением деятельности. Сюда относится аналитическая обработка документов, подготовка отчетов, деловые контакты и обсуждение перспектив сотрудничества. Кроме того, вы будете удачливы при заключении торговых сделок. Многие важные вопросы удастся урегулировать благодаря поездке и личной встрече.

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